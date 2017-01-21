Министр внутренних дел Рамазон Рахимзода Таджикистана сообщил журналистам, что распорядился привести в порядок соотношение веса и роста сотрудников таджикской милиции. По словам Рахимова, надзор за выполнением поручения возложен на специальную комиссию.

«Еще два месяца назад я распорядился привести в норму вес сотрудников милиции. Ведь когда милиционер начинает толстеть, то его работоспособность уменьшается. Вес сотрудника милиции должен соответствовать международной таблице соотношения возраста и роста», - отметил он.

При этом министр не уточнил, какого оптимального роста и веса должен быть сотрудник правоохранительных органов.

Чтобы узнать, как все-таки должен выглядеть сотрудник милиции при определенном росте, мы взяли самую распространенную таблицу соотношения оптимального веса к возрасту и росту.