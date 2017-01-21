Международный аэропорт Душанбе заявляет об эффективности своей хозяйственно-коммерческой деятельности в минувшем году. Пассажиропоток в 2016 году по сравнению с 2015 году вырос на 21 тыс. человек, а грузоперевозка увеличилась на 14 тонн.

В прошлом году объем перевозки пассажиров на международных и внутренних воздушных линиях составил 1 миллион 156 тысяч пассажиров, в частности отбывших – 605 тысяч, а прибывших – 551 тысяча, сообщает пресс-служба МАД.

Отмечается, что суммарный объем перевезенного в прошлом году груза и почты равняется 2 тыс. 236 тоннам, из них 122 тонны составляет сельскохозяйственная продукция.

«Можно констатировать, что производственные показатели и повышение качества обслуживания пассажиров и воздушных судов подтверждают статус Международного аэропорта Душанбе как динамично развивающегося предприятия», - говорится в сообщении.

В настоящее время МАД сотрудничает с 12 авиакомпаниями, в том числе с 5 авиакомпаниями стран дальнего зарубежья (Turkish Airlines, Kam Air, China Southern Airlines, Flydubai Iran Aseman Airlines), 5 авиакомпаниями стран СНГ («Сибирь», «Ют Эйр», «Уральские авиалинии» (все Россия), «Авиатраффик» (Кыргызстан) и «Эйр Астана» (Казахстан), а также двумя таджикскими авиакомпаниями – «Сомон Эйр» и «Таджик Эйр».

Из аэропорта Душанбе производятся полеты в 12 городов России, а также в различные города таких стран, как Казахстан, Кыргызстан, Германия, Китай, Афганистан, Турция, Индия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Ежедневно из/в МАД осуществляются 12 регулярных рейсов.