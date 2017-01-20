АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 21 ЯНВАРЯ 2017

- 21 января Центр свободного рынка Таджикистана при поддержке канадского фонда местных инициатив (CFLI) проведет третью Живую библиотеку в Душанбе. Библиотека будет работать с 13.00 до 16:00 в гостинице Шератон, в Club Lunch, 12-й этаж.

- 21 января в Ресурсном Центре «Душанбе Арт Граунд» состоится показ художественного фильма «Ты – не сирота» из цикла «Мастера Центрально-Азиатского кино». Показ состоится в 15: 00. Вход свободный. Адрес - ул. Рудаки 91, 5-этаж, здание ателье «Зинат».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 21 ЯНВАРЯ

1924 – Умер основатель первого в мире социалистического государства В.И.Ленин.

2000 – В Душанбе вышел в свет первый номер газеты «Азия-Плюс».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 22 ЯНВАРЯ

День работников таможни Таджикистана.

1960 – Создана Памирская база Академии наук Таджикистана.

1993 - В Минске руководители стран СНГ по просьбе Таджикистана приняли решение о формировании и направлении в республику Коллективных миротворческих сил.

1993 - В Пенджикенте введена в строй первая очередь Таджикского золоторудного комбината.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 21 ЯНВАРЯ

1920 – Родился государственный деятель Махмадулло Холов, председатель Президиума Верховного Совета Таджикской ССР.

1941 – Родился Народный писатель Таджикистана Кароматулло Мирзоев.

1977 – Родился адвокат Шухрат Кудратов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - Облачно, местами небольшой снег. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 0-5 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -4+1.

По Хатлонской области - Облачно, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь (выше 2000м снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 6-11 тепла, в предгорьях ночью -4+1 мороза, днем 2-7 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, ночью без осадков, днем по западу области временами небольшой снег. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО: ночью 3-8 мороза, местами до 11-16 мороза, днем 1-6 мороза, по востоку ГБАО ночью 24-29 мороза, (в районе Булункуля 34-36 мороза), днем 10-15 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 6-11 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, местами до 12 мороза, днем -4+1.

По городу Душанбе – Облачно, ночью без осадков, днем временами небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 8-10 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, временами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 0-2 тепла.

По городу Курган –тюбе - Облачно, ночью без осадков, днем временами слабый дождь. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 9-11 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами небольшой снег. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 мороза, днем 0-2 мороза.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Согдийской области - Облачно местами осадки (дождь, снег), в отдельных районах сильные. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, в горах ночью 6-11 мороза, днем 2-7 мороза.

По Хатлонской области - Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 9-14 тепла, в предгорьях ночью 0-5 мороза, днем 3-8 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, местами небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по западу ГБАО: ночью 12-17 мороза, днем 2-7 мороза, по востоку ГБАО ночью 23-28, местами до 33 мороза, днем 10-15 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, местами осадки (дождь, снег), в отдельных районах сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 8-13 тепла, понижение до -1+4, в горах ночью 3-8 мороза, местами до 12 мороза, днем 1-6 мороза.

По городу Душанбе – Облачно, временами дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, временами небольшой дождь. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/c. Температура: ночью -1+1, днем 1-3 тепла.

По городу Курган- тюбе - Облачно, небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Хорог – Облачно, небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 мороза, днем 3-5 мороза.