Столичная мэрия внесла изменения в маршруты некоторых линий. С сегодняшнего дня по улице Негмата Карабаева не ходят маршрутные такси под номером «2» и «33».

«В связи с изменением маршрутов некоторых линий уже сегодня была разгружена улица Негмата Карабаева, где постоянно были пробки», - сообщил «АП» директор госучреждения «Душанбенаклиетхизматрасон» («Пассажиргортранс») Гаюрбек Искандаров. 

15:00 19 январ

С улиц Душанбе уберут маршрутки

За тем, как исполняется решение об изменении маршрутов на данных линиях, проверяли сотрудники «Душанбенаклиетхизматрасон», которые целый день проводили по улице Негмата Карабаева рейд.

Ранее маршрутки №2 ходили по Негмата Карабаева через магазин «Гулистон» до Саади Шерози и далее. С сегодняшнего дня эти маршрутки ходят до Саади Шерози через рынок «Джал-Джам» и 33 микрорайон.

Маршрутки под номером 33 теперь будут ходить не через магазин Гулистон, а по бетонке вдоль реки Душанбинка.

Таким образом столичные власти готовятся к тому, что через полгода на улицах Душанбе не останется маршруток. Вместо них по линиям запустят автобусы и троллейбусы.

Гаюрбек Искандаров отметил, что оплата за проезд останется на измененных маршрутах прежней. «Если у вас водители будут требовать больше, сообщите номер его автомашины нам, и мы предпримем в его отношении меры», - сказал Искандаров.

Сейчас в городе Душанбе осуществляет извоз пассажиров более 3 тыс. 31 микроавтобусов. «Мы намерены заменить 8 микроавтобусов одним автобусом или троллейбусом. Пока точно не могу сказать, откуда будут закуплены автобусы и троллейбусы, но точно знаю, что уже к апрелю-маю они прибудут в Душанбе», - отметил Искандаров.