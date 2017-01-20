Ухудшение погодных условий, по данным Агентства по гидрометеорологии страны, ожидается 22-24 января на территории страны. Местами в долинах пройдут дожди с переходом в мокрый снег, в высокогорье ожидаются снегопады.

Комитет по ЧС и ГО сообщает, что в Таджикистане в предстоящие выходные ожидается похолодание. При прохождении атмосферных фронтов, 24 января в долинах ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, в высокогорьях - обильный снегопад. На горных участках дорог гололедица, местами снежные заносы.

В связи с этим, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ настоятельно рекомендует гражданам и гостям страны соблюдать меры безопасности.

«При налипании мокрого снега, находясь на улице, обращать внимание нацелостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва илиперебоев в энерго и водоснабжении следует обращаться в экстренныеслужбы», - напоминает пресс-служба КЧС.

Автолюбителям рекомендуется особенно внимательно соблюдать правила вождения в сложных погодных условиях, а по возможности отказаться от поездки.