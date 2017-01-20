Узор и вышивка «Чакан» издревле используется для украшения платьев в южной части Таджикистана - в Хатлонской области.

Таджикистан предложил ЮНЕСКО внести в список нематериального культурного наследия человечества такой вид прикладного искусство, как «чакан», используемый в одежде женщин южного Таджикистана, древнюю национальную игру чавгон (хоккей на траве) и ткань атлас. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр культуры республики Шамсиддин Орумбекзода.

«В настоящее время наши заявки рассматривается комиссией ЮНЕСКО, и мы надеемся, что они будут приняты», - сказал он.

По его словам, исторического и культурного наследия Таджикистана достаточно, «чтобы каждый год заявлять об этом в ЮНЕСКО», так как «наша страна богата своими историческими ценностями».

Шамсиддин Орумбекзода

Он напомнил, что в 2016 году в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО попали сразу две наши традиции - празднование Навруза и оши палав (плов).

До настоящего времени, по словам министра, уже более 10 наименований таджикского культурного наследия приняты на рассмотрение комиссии или уже включены в список ЮНЕСКО. На вопрос журналистов о том, что национальную игру чавгон уже внесли от себя азербайджанцы, Орумбекзода ответил:

«Неважно, какая страна первой подала заявку, важней то, что у народов есть общие ценности и наследие, которые они хотят сохранить для будущего».

В связи с этим он напомнил, что и праздник Навруз, который был включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО в 2009 году, был представлен от имени 12 стран мира - Азербайджана, Афганистана, Индии, Ирана, Ирака, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана, в которых отмечается данный древний праздник весеннего равноденствия.

Также на вопрос «АП» о сохранении и надлежащем уходе за уникальным зданием «Кохи Навруз», в залах которого представлено мастерство лучших ремесленников Таджикистана, и в котором в настоящее время размещен супермаркет и кинотеатр, министр ответил, что этот вопрос будет взят на заметку и рассмотрен.

«Мы также хотим подать заявку в ЮНЕСКО о включении традиционных ремесел, которые представлены в этом здании, как нематериальное культурное наследие», - отметил он.

Нематериальное культурное наследие включает в себя обычаи и формы творчества, передаваемые из поколения в поколение. Среди них - устные традиции, исполнительское искусство, социальные церемонии, праздничные и ритуальные обряды, знания и представления, связанные с природой и Вселенной, а также техника традиционных ремесел.

Репрезентативный список является инструментом привлечения внимания широкой общественности к нематериальному наследию. На сегодняшний день в нем около 340 элементов.