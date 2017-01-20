Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал Указ об объявлении 2017 года в стране Годом молодежи. Соответствующий указ был подписан в конце прошлой недели.

Президент поручил исполнительному аппарату главы государства в течение месяца разработать план мероприятий по реализации своего Указа, и предложить его для утверждения.

Еще 22 декабря прошлого года в своем послании парламенту страны Эмомали Рахмон предложил объявит в Таджикистане 2017 год Годом Молодежи.

Подписанный в конце прошлой недели соответствующий указ президента придал официальный статус объявлению текущего года Годом молодежи.

В прошлом году, выступая на первом заседании созданного Совета по делам молодежи Таджикистана, Эмомали Рахмон призвал молодежь воздержаться от примыкания в ряды террористических и экстремистских организаций, а также от наркомании. Он призвал молодых людей больше заниматься изучением наук, научно-исследовательской работой, изобретениями, своим духовно-физическим развитием, принимать активное участие в важных общественно-политических делах, разработке новых инновационных проектов, направленных на интересы государства и нации.

Национальный совет по делам молодежи при президенте республики был создан Указом президента 18 июля 2015 года. Он состоит из 43 членов, возглавляет его Эмомали Рахмон.

По словам президента, цель структуры - рассмотрение вопросов, связанных с реализацией государственной молодежной политики и привлечение молодежи к важным государственным и общественным делам, осуществление более действенных методов сотрудничества и координации деятельности центральных и местных органов государственной власти с молодежными объединениями и организациями.