В Нью-Йорке прошла массовая акция протеста против избранного президента США Дональда Трампа, который сегодня должен официально вступить в должность.

По словам очевидцев, на митинг собрались несколько тысяч участников. Демонстрация проходила на углу Центрального парка и Пятой авеню, недалеко от здания Trump Tower, пишет Коммерсант.

В митинге приняли участие мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, а также актеры Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин, певица Шер, кинорежиссер-документалист Майкл Мур и другие.

Акция в Нью-Йорке началась с зачитывания выдуманных сообщений из твиттера от лица избранного президента актером Робертом де Ниро. За ним последовали выступления Мура, Болдуина, де Блазио, Руффало и других.

Роберт Де Ниро, первым из знаменитостей выступавший на митинге, отметил, что считает Дональда Трампа «плохим примером для страны и города», передает The Hollywood Reporter.

Роберт Де Ниро на митинге в Нью-Йорке © EPA/JASON SZENES

Актера поддержал и известный своими пародиями на избранного президента США Алек Болдуин: «Трамп и Пенс думают, что мы сдадимся. Но вот в чем суть — жители Нью-Йорка никогда не опускают руки».

Алек Болдуин

Режиссер Майкл Мур, в свою очередь, призвал провести 100-дневный протест против нового президента США, пишет The Hill. Проходящая в настоящий момент акция организована под лозунгом WeStandUnited, в социальных сетях публикуются фотографии с одноименным хештэгом.

В США вчера завершились последние приготовления к церемонии вступления в должность избранного президента Америки.

Торжества по случаю вступления в должность 45-го президента США будут проходить в Вашингтоне в течение трех дней.

Сама церемония инаугурации нового главы государства, которая состоится 20 января у стен Конгресса, обещает стать более короткой и деловой, чем у его предшественников. Для обеспечения порядка в ходе инаугурации будут дополнительно мобилизованы 3 тыс. полицейских и 5 тысяч бойцов Национальной гвардии США, пишут СМИ.

По оценке газеты Washington Post, затраты на проведение инаугурационных мероприятий могут составить от $175 млн до $200 млн.