Чемпион Таджикистана по футболу душанбинский «Истиклол», который в эти дни проводит учебно-тренировочный сбор в Анталии 19 января провел свой первый контрольный матч на турецком побережье.

Как сообщает официальный сайт душанбинского клуба, сегодня «Истиклол» провел спарринг против одного из лидеров чемпионата Азербайджана «Интер» (Баку). Для азербайджанской команды это был третий контрольный матч на турецком сборе, тогда как для «Истиклола» – первый.

В первом тайме отчетной встречи забитых голов зрители не увидели, зато увидели много борьбы и опасных моментов. В начале второго тайма на 52-й минуте капитан «Истиклола» Фатхулло Фатхуллоев после передачи Манучехра Джалилова открыл счет в игре. Однако спустя четыре минуты азербайджанский клуб восстановил статус-кво. Отличился Мирхусейн Сеидов.

На 77-й минуте иранский легионер «Интера» Азад Пардис вывел свою команду вперед. Как ни старались обе команды, больше забить не удалось ни одной. В итоге – минимальное поражение «Истиклола» – 1:2.

Во втором контрольном матче на турецком сборе «Истиклол» сыграет с казахстанским клубом «Кайсар». Этот спарринг пройдет в понедельник, 23 января.