В Тегеране крупный пожар стал причиной обрушения высотного здания. В нем насчитывалось 15 этажей. При обрушении здания погибли 30 пожарных. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает агентство FARS. По иранскому телевидению также объявили о гибели пожарных, не уточнив их количество.

Представители экстренных служб на месте происшествия рассказали, что при обрушении пострадали около 70 человек, включая пожарных.

При этом, по данным FARS, под завалами могут оставаться до 300 человек. Государственное агентство IRNA сообщает, что там находятся не более 50 человек.

Пожар в одном из самых старинных высотных зданий Тегерана, в котором насчитывалось по меньшей мере 15 этажей, вспыхнул утром 19 января. В здании располагались текститльные мастерские.

После возгорания почти всех, кто находился в здании, эвакуировали, внутри начали работать пожарные.

Пожарным на короткое время удалось остановить распространение огня, но затем он охватил все этажи. Через три часа после начала пожара здание обрушилось.

Высотное здание компании по производству пластика Plasco было возведено в начале 1960-х годов и было на тот момент самым высоким зданием иранской столицы.