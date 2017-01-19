В центре Зааминского района Джизакской области, где родился и вырос новоизбранный президент Узбекистана Шавкат Мирзияев, строят роскошную мечеть. Здание, которое местные жители уже успели прозвать «Белой мечетью», строится на месте мечети «Халида ибн аль-Валида», входящей в исторический комплекс «Хаджи Ахрора Вали», который имеет 13-вековую историю, пишет "Озодлик" (узбекская служба радио "Свобода").

Жители Зааминского района уверены, что новую мечеть строят по указанию президента Узбекистана Шавката Мирзияева. По информации, полученной в одном из государственных органов в Зааминском районе, строительство новой мечети началось в начале января и должно завершиться до 21 марта – Дня празднования Навруза.

Один из сотрудников районной администрации сообщил о том, что строительство мечети началось в начале этого месяца. По его словам, данный строительный объект огорожен с четырех сторон. «В воскресенье я сходил к тому месту. Строители работают даже в выходные дни. Строительство началось где-то месяц назад, строители работают не покладая рук», – говорит местный чиновник.

Один из джизакских активистов сообщил, что раньше на этом месте находилась небольшая мечеть, которую посещали люди, живущие рядом. «Говорят, что для строительства выделили 3 га земли. Однако мне не удалось получить точной и более подробной информации о строительстве, потому что никого из местного населения или чиновников к этому делу близко не подпускают», – сказал он.

Между тем, в социальных сетях распространился снимок новой мечети, строящейся на малой родине новоизбранного президента Узбекистана. На снимке видно, что новая мечеть будет иметь два минарета, один купол, огромную молельную и большой двор.