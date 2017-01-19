В результате схода лавины на здание отеля Rigopiano в городе Фариндола на горе Гран-Сассо в центральной области Абруццо погибли несколько человек, передает Reuters. По словам местных чиновников, на момент схода лавины в отеле находились до 30 человек.
Как сообщает телеканал Rai News, спасатели извлекли из-под обломков тело первой жертвы. Кроме того, экстренные службы помогли выбраться из-под снежных завалов двум людям. Отмечается, что они находились рядом со зданием и увидели приближение лавины.
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