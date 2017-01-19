Сельскохозяйственный сектор, который испытывает низкую производительность, поглощает 66% трудовых ресурсов республики, говорится в исследовании Азиатского банка развития под названием «Таджикистан: содействие диверсификации экспорта и роста».

Авторы исследования считают, что в своем стремлении стать страной с современной и динамичной индустриальной экономикой, Таджикистан сталкивается со сложностями в некоторых направлениях.

Аналитики банка, в частности, отмечают сложности с привлечением большего объема частных инвестиций, диверсификацией и модернизацией экспорта. Они рекомендуют создать дополнительные возможности для трудоустройства в несельскохозяйственном секторе.

«Страна может справиться с этими проблемами при условии устранения преград для частных инвестиций и улучшения деловой конъюнктуры», - подчеркивается в исследовании.

По мнению аналитиков АБР, будущий экономический рост Таджикистана, в первую очередь, зависит от динамично развивающегося промышленного сектора, который способен предоставить все возможности для достойного трудоустройства. «Стране особенно необходима активизация экспорта. Это создаст среду для адекватной и достойной занятости и позволит стабильно управлять валютными запасами, что, в свою очередь, поможет сохранить макроэкономическую стабильность и снизить уязвимость от внешних шоков», - полагают они.

Кроме того, отмечают авторы исследования, сельское хозяйство остается основным сектором, занятость, в котором остается одной из самых высоких в республике.

Аналитики считают, что существует большой потенциал для повышения результативности и производительности сельскохозяйственного сектора.

«Рост производительности сельского хозяйства поможет перенаправить избыточную рабочую силу в развивающиеся секторы промышленности и услуг и проконтролировать давление на заработную плату в только формирующихся новых экономических направлениях. Правительство Таджикистана сможет справиться с непростой задачей развития отраслей промышленности и услуг при условии наличия и соблюдения стратегической целевой политики, направленной на поддержку инновационных бизнес моделей на конкурентной основе. Это, в свою очередь, поможет интегрировать новую рабочую силу, генерированную из сельскохозяйственного сектора и за счет роста населения», - заключается в исследовании АБР.

Отметим, что правительство намерено в ближайшие 15 лет превратить аграрный Таджикистан в развитую индустриально-аграрную страну. Для этого планируется развивать предпринимательство и наращивать объем привлечения частных инвестиций.

Постоянный представитель АБР в РТ Си. Си. Ю считает, что Таджикистану необходимо создать приемлемые условия для ведения бизнеса и существенно улучшить инвестиционный климат, чтобы рассчитывать на развитие предпринимательства и привлечение частных инвестиций. Об этом он заявил журналистам в минувшую среду на пресс-конференции в Душанбе.

Он также заявил, что Азиатский банк развития в течение ближайших трех лет выделит Таджикистану финансовую помощь в размере 319 миллионов долларов.

Обновленная программа АБР в Таджикистане на 2017-2019 годы направлена на поддержку развития энергетики и дорог, улучшения продовольственной безопасности, усиления инвестиционного климата, инклюзивного здравоохранения и устойчивой городской инфраструктуры.