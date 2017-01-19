В 2016 году для иностранных граждан было утверждено 8 тысяч квот на работу, но фактически в Таджикистане было трудоустроено более 11,3 тысяч иностранных граждан. Об этом на пресс-конференции по итогам 2016 года сообщила министр труда, миграции и занятости населения республики Сумангул Тагойзода.

По ее словам, такая ситуация произошла потому, что в прошлом году за счет указанной квоты смогли устроиться более 5 тысяч иностранцев, остальные граждане иностранных государств работали согласно межгосударственным соглашениям в рамках различных инвестиционных проектов, реализуемых в стране.

«Это в основном, граждане Китая, которые работают в горнорудной промышленности, энергетике и строительстве», - отметила Тагойзода.

Вместе с тем, за нарушение правил пребывания в прошлом году протоколы об административных правонарушениях составлены в отношении 492 иностранцев, из которых 204 были выдворены из страны. «В основном, это граждане Китая и Афганистана, - отметила министр. - Общая сумма штрафов за административные нарушения для иностранцев составила более 65,1 тысяч сомони».

Между тем, квоты на 2017 год, которые утверждаются указом президента, еще находятся на стадии рассмотрения.

Что касается квот для трудовых мигрантов из Таджикистана в других странах, Сумангул Тагойзода отметила, что для работы в Южную Корею еще не утверждены квоты со стороны корейской стороны, но уже есть договоренность с частными компаниями, которые нуждаются в рабочей силе. В ближайшем будущем также намечается провести переговоры с европейскими странами, например, Польшей и Германией для отправки наших трудовых мигрантов туда, также пока разрабатывается проект соглашения в этом направлении с Катаром.

Между тем, пособия по безработице в 2016 году получили более 11 тысяч человек на общую сумму более 4 миллиона сомони. По словам главы Агентства труда и занятости населения Минтруда Бобохона Баротзода, пособия в первую очередь выдаются тем, кто вернулся из армии и из мест лишения свободы, а также тем, кто сокращен по месту работы и временно не работает.