В 2016 году для иностранных граждан было утверждено 8 тысяч квот на работу, но фактически в Таджикистане было трудоустроено более 11,3 тысяч иностранных граждан.  Об этом на пресс-конференции по итогам 2016 года сообщила министр труда, миграции и занятости населения республики Сумангул Тагойзода.

По ее словам, такая ситуация произошла потому, что в прошлом году за счет указанной квоты смогли устроиться более 5 тысяч иностранцев, остальные граждане иностранных государств работали согласно межгосударственным соглашениям в рамках различных инвестиционных проектов, реализуемых в стране.

«Это в основном, граждане Китая, которые работают в горнорудной промышленности, энергетике и строительстве», - отметила Тагойзода. 

Вместе с тем, за нарушение правил пребывания в прошлом году протоколы об административных правонарушениях составлены в отношении 492 иностранцев, из которых 204 были выдворены из страны. «В основном, это граждане Китая и Афганистана, - отметила министр. - Общая сумма штрафов за административные нарушения для иностранцев составила более 65,1 тысяч сомони». 

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Между тем, квоты на 2017 год, которые утверждаются указом президента, еще находятся на стадии рассмотрения.

Что касается квот для трудовых мигрантов из Таджикистана в других странах, Сумангул Тагойзода отметила, что для работы в Южную Корею еще не утверждены квоты со стороны корейской стороны, но уже  есть договоренность с частными компаниями, которые нуждаются в рабочей силе. В ближайшем будущем также намечается провести переговоры с европейскими странами, например, Польшей и Германией для отправки наших трудовых мигрантов туда, также пока разрабатывается проект соглашения в этом направлении с Катаром.       

Между тем, пособия по безработице в 2016 году получили более 11 тысяч человек на общую сумму более 4 миллиона сомони. По словам главы Агентства труда и занятости населения Минтруда Бобохона Баротзода, пособия в первую очередь выдаются тем, кто вернулся из армии и из мест лишения свободы, а также тем, кто сокращен по месту работы и  временно не работает. 