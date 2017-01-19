Министерство транспорта Таджикистана объявило тендер по отбору подрядчика для реализации проекта по реабилитации и улучшению автодороги Душанбе – Курган-Тюбе. Данную дорогу планируется реабилитировать за счет помощи Азиатского банка развития.

В приглашение к участию в тендере говорится, что автодорога должна быть улучшена до первой категории - в виде сдвоенной дороги с асфальтобетонным покрытием.

Реализация проекта на начальной стадии предполагает работы по удалению слоев асфальтного покрытия и частичного удаления гранулированного материала дорожных одежд существующей дороги.

Также нужно будет выполнить земляные работы, необходимые для строительства новой дороги и реабилитации существующей проезжей части, строительства водоотводов, нового мостового перехода через реку Кофарниган длинной 299 метров, замену еще двух мостов, одного пешеходного моста, четырех новых скотопрогонов и прочее.

Проект должен быть полностью реализован в течение трех лет – до 2019 года.

АБР для реализации этого проекта выделяет около 67 миллионов долларов. В частности почти 51 миллионов долларов будут предоставлены Таджикистану в виде кредита, а оставшиеся 16 миллионов долларов в виде гранта. Еще 14 миллионов долларов составит доля правительства Таджикистана.

«Реализация проекта позволит сократить время в пути между Душанбе и Курган-Тюбе, который является административным центром менее развитой южной Хатлонской области, и развивать торговлю», - отмечают в представительстве АБР в Душанбе.