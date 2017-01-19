Форум молодежного предпринимательства состоялся накануне, 18 января, в Душанбе. В мероприятие приняли участие более 200 участников – молодые люди, представители частного сектора и гражданского общества, органов государственной власти, высших учебных заведений, а также партнеров по развитию.

На Форуме, проведенном при поддержке группы Всемирного банка, были отмечены успехи, достигнутые в молодежном предпринимательстве. В то же время внимание участников было обращено на необходимость дальнейшего расширения возможностей для молодежи, на повышение ее навыков, создание новых рабочих мест в целях экономического роста в Таджикистане.

В представительстве Всемирного банка отмечают, что Форум способствовал усилению стремления таджикской молодежи к предпринимательству через обмен знаниями и информацией.

Участники дискуссии обсудили развитие предпринимательской и инновационной экосистемы в Таджикистане, уделив особое внимание вопросам устойчивости программ молодежного предпринимательства. Представители частных компаний рассказали о своем опыте создания бизнеса, обсудили пути и направления успешной деятельности молодых и начинающих предпринимателей.

«Развитие частного сектора, являясь важной составляющей создания новых рабочих мест, является фундаментом общей программы Группы Всемирного банка в Таджикистане. Молодые люди, как самый большой сегмент населения и основной актив Таджикистана, играют ключевую роль в развитии частного сектора. Всемирный банк готов поддержать усилия правительства Таджикистана по определению места молодежи в центре своих приоритетов в области развития, с тем, чтобы молодые люди имели необходимые навыки и возможности продуктивного вклада в будущее своей страны», - отметила постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане Патриция Виверc – Картер.

Форум прошел в рамках проекта по расширению возможностей молодежи и создания рабочих мест в Центральной Азии, финансируемого Группой Всемирного банка. В рамках проекта в течение прошлого года уже обучены 4 тысяч молодых людей из разных регионов Таджикистана по вопросам предпринимательства.

Напомним, 2017 год в Таджикистане объявлен Годом молодежи. Комитет по делам молодежи, спорта и туризма планирует в этом году провести более 130 мероприятий в рамках Года молодежи.