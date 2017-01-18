Министерство сельского хозяйства Таджикистана обещает в этом году снижение цен на сельхозпродукцию. И связано это с холодной зимой.

«В 2017 году проблем с урожаем овощей и фруктов не будет, так как зима идет по плану», - заявил на пресс-конференции Изатулло Саттори, министр сельского хозяйства.

По словам министра, 2016 год был очень благополучным для работников сельского хозяйства. В подтверждении своих слов, министр сообщил, что почти по всем показателям аграрный сектор Таджикистан перевыполнил все планы, особенно по выращиванию овощей и фруктов.

Однако, на рынках Таджикистана цены на них остаются высокими. Помидоры в 2016 году были далеко не лучшим. Но с этим министр сельского хозяйства не согласен.

Наоборот, считает он, овощи на рынках Таджикистане дешевые, хотя оптовые цены на них не могут удовлетворить дехкан.

«Например, оптовая цена на лук и морковь составляет всего 1 – 1,20 сомони. Разве это дорого? Но здесь несколько этапов посредничества. Мы думаем над тем, как сократить цепочку между дехканами и рынком, существует определенные проблемы в логистике. Если уменьшить число посредников, тогда цены будут еще ниже», - уверен министр.

«Среди овощей помидоры занимают одно из первых мест по выращиванию и потреблению, - сказал И. Саттори. - Норма потребления помидоров в год на человека составляет 20 кг. Мы произвели более 300 тыс. тонн помидоров, что намного превышает норму».

Но тем не менее, по словам министра, на качестве и урожайности овощей в 2016 году повлияла теплая зима. «Многие вредители - болезнетворные микробы и вирусы при теплом климате быстро размножаются. Поэтому и падает урожайность и качество не только помидоров, но и других культур», - отметил министр.

Минсельхоз собирается увеличить производительность сельхозпродукции за счет создания тепличных хозяйств. В этом году, как информирует Минсельхоз республики, площадь теплиц увеличена на 3 гектара. На сегодняшний день в Таджикистане действуют постоянные теплицы на площади 66 га, сезонные теплицы на более 500 га.

Как заявил И. Саттори, тепличное хозяйство, хотя является эффективным, но не удовлетворяет все потребности населения, и поэтому в будущем планируется увеличить их площадь.

По его информации, в Минсельхозе сейчас работают над созданием современных теплиц с гидропоникой, без использования больших земельных площадей. Как известно, в мировой практике в последнее время все большее распространение получает метод гидропоники, с помощью которого можно заметно повысить урожайность. Этот метод идеально подходит для условий дефицита плодородных почв, скалистых местностей и т.д.

В создании таких теплиц большая роль принадлежит малым дехканским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам. Минсельхоз рекомендует семейные теплицы с учетом климатических условий каждого региона Таджикистана.