В Турции на основании показаний Абдулкодира Машарипова, обвиняемого в нападении на ночной клуб, задержаны 27 человек. Из них 15 женщин. Вместе с взрослыми были 29 детей. По данным турецких СМИ, среди задержанных есть граждане Таджикистана.

Спецоперация в турецком городе Бурса проводилась на основании показаний, данных обвиняемым в расстреле посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле Абдулкодира Машарипова. В результате спецоперации, проведенной в семи домах в Бурсе, были задержаны 12 мужчин, 15 женщин. С ними были также 29 детей.

Как сообщает турецкое издание Hurriyet, все задержанные подозреваются в связях с запрещенной группировкой «Исламское государство». Задержанные, которых обнаружили турецкие спецслужбы в шести квартирах, являются гражданами Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и КНР. По данным издания, в седьмом доме людей не было, но там были найдены 40 паспортов, 38 поддельных турецких идентификационных карт и 15 мобильных телефонов.

По данным СМИ, пустая квартира, где были обнаружены поддельные документы, принадлежит двум гражданам Таджикистана – М.С и Н.С. Hurriyet приводит только инициалы лиц, которые, как утверждается, являются таджикскими гражданами. Один из них задержан в Измире, второй объявлен в розыск.

Как сообщает Haberturk, у граждан Таджикистана были квартиры в Стамбуле, Бурсе и Измире. Отмечается, что задержанные лица сообщили, что гражданин Таджикистана М.С. встречал людей в Стамбуле и расселял их по своим квартирам. Потом он перенаправлял их в Измир и Бурсу. «Сам М.С. работал стоматологом. Именно он обеспечивал поддельными паспортами тех, кто приезжал в Турцию. Он использовал несколько имен, называл себя то чиновником, то бизнесменом, и в целом является богатым человеком», - отмечается в сообщении.

МИД Таджикистана пока никак не комментирует сообщения турецких СМИ.

При этом, как отмечают турецкие СМИ, Машарипов в течении 36 часов находится в одиночной камере, он отказывается с кем-либо общаться, и все свои показания дает письменно. Как сообщалось ранее, он признал вину за нападение на стамбульский ночной клуб.