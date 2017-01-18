Разрешения на ведение точечных застроек в Душанбе не выдается с 2015 года. «Добро» на возводимые здания были получены до этого времени.

Как сообщил 18 января на пресс-конференции по итогам прошлого года  председатель Комитета по архитектуре и строительству Таджикистана Джамшед Ахмадзода, в  2015 году Комитет по архитектуре обратился с письмом к председателю города Душанбе с просьбой прекратить в столице точечные застройки. 

16:14 31 октябр, 2015

Землетрясение, которое раскачало серьезные проблемы

- Комитет предложил разработанный специалистами  план детального проектирования каждого участка, с учетом которого Комитет будет выносить заключения по каждому проекту, а  мэрия соответственно выносить решения. Кроме того, в плане на каждом участке комитет предусмотрел обязательное наличие торговых точек, образовательных  и медицинских учреждений и т.д., - сказал Ахмадзода.

Администрация Душанбе, по его словам, приняла данное предложение, и в течении года не было выдано ни одного решения по точечной застройке. Работы по строительству ряда точечных застроек ведутся на основании решений мэрии, выданных с 2011 по 2014 год. Новые   решения по строительству в столице начали выноситься только в декабре 2016 года с учетом вынесенных нашим комитетом заключений, утверждает он.

Все здания выдержали 6 баллов 

Относительно сейсмостойкости, соблюдения норм и правил строительства, Ахмадзода отметил, что все возводимые в столице здания полностью соответствуют нормам.

На вопрос журналиста «АП» о расстояниях между зданиями и упирающихся окнах друг в друга домах напротив и  вероятности возникновения «эффекта домино», Ахмадзода заверил, что все здания проходят экспертизу и соответствуют действующим нормативам. 

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- Ранее строители руководствовались старыми, советскими  нормативами. В Таджикистане приняты свои нормативы, согласно которым расстояние между домами немного сокращено. После декабрьского землетрясения 2015 года специалисты Комитета по архитектуре обследованы все новые и недавно сданные в эксплуатацию высотные здания, и ни в одном из них на основных несущих стенах не было обнаружено повреждений. После данного инспектирования в действующие  нормативы были внесены изменения. Так, впредь запрещено  возведение домов выше пяти этажей с заполнением несущих и самонесущих стен определенными видами каркасов. Разрешение на возведение высотных зданий разрешено только с учетом соблюдения требований с применением легких конструкций. В этом направлении наши проектировщики работают совместно со специалистами-сейсмологами АН РТ.

Практически все наши проектировщики  использует для проектирования и расчета строительных конструкций технологию информационного моделирования «ЛИРА». Это широко применяемая и надежная программа с возможностями 3D  и 2D визуализации расчетной схемы на всех этапах синтеза и анализа архитектурных моделей, созданных в различных графических программах. Все здания выдержали 6 балльное землетрясение 2015 года.

Столичные коммуникации требуют перемен

Относительно вопроса инженерных коммуникаций в столице, которые перегружены в связи с врезками в них новых жилых домов, Ахмадзода отметил, что в 2015 году этот вопрос был поднят в мэрии.

- Была создана комиссия, которая провела детальный анализ всего инфраструктурного хозяйства  столицы. Была изучена система водоснабжения и водоотвода, были произведены полные расчеты по возможностям существующей системы, определены возможности и пределы. Отчеты по всей проведенной в этом направлении работе предоставлено в правительство страны. В ближайшем будущем будут разработаны определенные программы на основе проведенных нашими специалистами расчетов, которые отметили на необходимость скорейшей модернизации этой системы.

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На вопрос журналиста относительно строительства коттеджей на территории консервных комбинатов  в Канибадаме и Исфаре и ряде других городов Согдийской области. Обратившиеся жители этих городов указывают на идущую полным ходом застройку территории промпредприятий имеющих функционирующую инфраструктуру в промышленных масштабах,  Ахмадзода отметил, что действительно в Комитет поступало ряд проектов по выдаче разрешения на строительство коттеджей на территории промпредприятий.

- Разрешения на застройку территорий промпредприятий не дается. Мы не выдавали ни одного такого разрешения, - категорично заявил Ахмадзода.