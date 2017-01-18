Как паренек из кишлака Алмоси оказался в футбольной команде Москвы и каково это – получить мяч от короля футбола Пеле? Лучший футболист 2016 года, 26-летний нападающий душанбинского «Истиклола» Манучехр Джалилов рассказал о своей спортивной карьере.

- Как мы знаем, в российский футбол ты попал еще мальчишкой…

- Первым полетел из родного гнезда в чужие края двоюродный брат Джахонгир. Он на год старше меня. Приехав на каникулы домой, Джахонгир рассказывал, как живет и тренируется в московской школе футбола «Локомотив», какие там условия, тренеры, турниры. Нам, конечно, было очень интересно.

На следующий год в «Локомотив» поехал и я. Мама никак не хотела отпустить меня, но папа настоял на своем. Меня сопровождал друг нашей семьи, Хайри Шукурович. В Москве во время просмотра мы гостили у ныне покойного Диловара Вафаджановича Чулибаева, многое сделавшего для развития детского футбола в Таджикистане. Диловар Вафаджанович был очень гостеприимным, все время интересовался, как я себя чувствую, поддерживал добрыми словами. Хайри Шукурович тоже заботился обо мне. Каждое утро он вставал рано утром, готовил мне и себе завтрак, а потом будил меня, и мы, поев, спешили в Черкизово, в футбольную школу «Локо». Там нас тренировал Олег Иосифович Хаби, бывший тренер душанбинского «Памира», замечательный человек.

Вообще, мне повезло, что с первых дней в футболе меня окружали хорошие люди.

- Ты получил как-то в подарок мяч от самого Пеле с его личным автографом. Расскажи, как это было?

- Было это лет десять назад. На московском стадионе «Динамо» проходил какой-то международный турнир. Приехали многие футбольные знаменитости. Ну, мы, пацаны московских футбольных школ, тоже были там, бегали то к одному футболисту, то к другому, фотографировались, брали автографы. Был там и знаменитый бразилец Пеле, но подобраться к нему было непросто. И вот уже в конце мероприятия, когда он шел к машине, я в толпе, вместе с другими, начал громко звать его, прося автограф. Пеле повернулся и подошел ко мне с мячом в руках. Подписав его, он подарил мяч мне, погладив по голове. Ну, я был на седьмом небе от счастья. Этот мяч я храню до сих пор.

Полный текст интервью с известным таджикским футболистом читайте в свежем номере газеты «Азия-Плюс», который выйдет уже завтра, 19 января.