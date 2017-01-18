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Портал Мeduza cоздал видеоролик на основе выступлений президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, коротко рассказывающий об взаимноотношении лидеров двух супердержав.
Душанбе васеътар шуда, маркази шаҳр кӯчонида мешавад
Шавкат Мирзиёев хостори таҳқиқу хотимаи ҳарчи зудтари қазияи Гулнора Каримова аст
«Тоҷиксодиротбонк» лимити пешниҳоди пули нақдро 100% афзуд
Зани душанбегӣ тифлашро фурӯхта, сокини Восеъ падарандарашро кушт
Таъмини пурраи нафақахӯрон бо кортҳои бонкӣ то моҳи апрел
Рустами Эмомалӣ пойтахтро аз Қасри президент идора мекунад
Мактаби байнулмилалии Душанбе пурра ба тавозуни ВКХ гузашт
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