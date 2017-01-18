Медики в Казахстане прогнозируют увеличение количества больных гриппом и ОРВИ во второй половине января - начале февраля; в Кыргызстане число людей с подобными диагнозами хоть и сократилось, но до конца проблема не решена. В Таджикистане официально о распространении ОРВИ, ОРЗ и гриппа медики не говорят, но народ болеет и здесь; ведь два последних месяца зимы – традиционное время для этих заболеваний.

«Азия Плюс» вместе со своими партнерами из «Открытой Азии онлайн» составили инструкцию о том, как уберечься от гриппа и ОРВИ, и как их не перепутать.

Январь-февраль – традиционные месяцы для всплеска простудных заболеваний. Многие не относятся к ним серьезно и вместо обращения в поликлинику назначают себе лечение сами, считая, что у них простуда. Однако в медицине такого заболевания нет, врач может поставить диагноз «ОРЗ», «ОРВИ» или «грипп». Они имеют различные симптомы и способы лечения, которое должны назначать исключительно специалисты.

Острые респираторные заболевания (ОРЗ) - это общее определение, включающее в себя любые инфекционные болезни дыхательных путей, сопровождающиеся «простудными» симптомами. Диагноз «ОРЗ» врачи ставят в ситуации, когда им ничего неизвестно о возбудителе инфекции, хотя ее проявление - налицо. Причиной ОРЗ могут стать бактерии, вирусы или грибки.

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – это более конкретный диагноз, выставляя который врачи понимают, что болезнь спровоцирована вирусами, которые поразили слизистую оболочку верхних дыхательных путей.

Острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа. Выставляя диагноз – «грипп», врачи понимают, каким именно вирусом вызвано заболевание.

Кстати, ОРЗ или ОРВИ в отличие от гриппа, развиваются постепенно: сначала начинает першить в горле, но человек все еще не уверен, заболевает он или нет. Потом появляется насморк, одолевает «чих», через пару дней возникает кашель. Повышения температуры может и не быть, или она поднимается незначительно – до 37,5–38 градусов.

Как правильно болеть?

Остаться дома, и не подпускать к себе домочадцев. Специалисты рекомендуют находиться дома еще сутки после того, как спадет температура, причем спадет самостоятельно, а не с помощью жаропонижающих препаратов.

Регулярно проветривать помещение, где находится больной, и проводить влажную уборку. При проведении этих процедур стоит надеть марлевую маску.

Пить, как можно больше жидкости – горячий чай, щелочные, минеральные воды.

При чихании или кашле стоит закрывать нос и рот бумажным платком, после чего сразу его выбрасывать.

Выполнять все рекомендации врача и своевременно принимать лекарства.

Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента.

Крайне опасно переносить грипп на ногах, это может привести к тяжелым осложнениям:

- Легочные осложнения (пневмония, бронхит). Именно пневмония является причиной большинства смертельных исходов от гриппа.

- Осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (отит, синусит, ринит, трахеит).

- Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит).

- Осложнения со стороны нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты).

Как защитить себя от ОРЗ, ОРВИ или гриппа в самое горячее время?

Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным средством против гриппа является вакцинация, ведь именно вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в ее состав.

- Регулярно проветривать жилые помещения и проводить в них влажную уборку

- Тщательно мыть руки с мылом

- Поменьше трогать глаза, нос и рот

- Реже бывать в местах скопления людей

- Избегать контактов с людьми, имеющих характерные «простудные» симптомы

- В случае возникновения заболеваний среди домочадцев или в рабочем коллективе, обратиться к врачу за рецептом иммуностимулирующих препаратов.