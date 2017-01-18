На этом месте будет сквер: дома и здание мэрии будут снесены

Территория города Душанбе будет увеличена почти на 10 тысяч гектаров. Новый Генплан столицы Таджикистана находится на рассмотрении правительства.

Новый Генплан столицы, с которым сейчас знакомится правительство республики, разрабатывался в течение семи лет ОАО «Гипрогор» из России, сообщил 18 января в ходе пресс-конференции председатель Комитета по архитектуре и строительству РТ Джамшед Ахмадзода.

Согласно новому генплану, переделы столицы с нынешних 12,5 тыс. га увеличатся еще на 9,5 тысяч гектаров. Это будет происходить поэтапно, вплоть до 2040 года.

«Территория столицы Таджикистана будет расширена за счет земель города Гиссар и района Рудаки», - заявил Ахмадзода.

В том числе, новый генплан предусматривает перенос столичного аэропорта за пределы столицы.

Относительно нового здания парламента страны он сообщил, что оно будет возведено на площади 8 га., на территории нынешнего здания парламента и Минсельхоза, которые будут снесены.

На месте бывшего здания театра Маяковского и здания Президентского дворца, который также будет снесен, будет возведено новое здание Правительства республики.

На территории между новыми зданиями парламента и правительства будет разбит сквер. Сейчас там находятся здание мэрии Душанбе и жилые дома, в том числе дом с аркой и дом, где ранее был расположен магазин «Сказка».

По некоторым данным, мэр города и его заместители переехали в Президентский дворец на время. После принятия нового Генплана, и сноса подлежащих зданий, администрация города снова временно переедет в другое здание, пока не будет построено новое здание для столичной администрации, место для которого пока не определено.