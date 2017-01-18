Уголовное дело о коррупционных схемах, в котором фигурирует старшая дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, будет передано в суд до конца 2017 года. Такое развитие событий предполагает директор Антикоррупционного управления Генеральной прокуратуры Швеции Гуннар Стетлер (Gunnar Stetler).

«Мы очень тесно сотрудничаем с нашими коллегами из Швейцарии. Пока я могу сообщить вам только это. В этом деле наблюдается очень серьезный прогресс, и мы надеемся, что до конца этого года дело будет передано в суд», – заявил 16 января Стетлер «Озодлику» (узбекская служба Радио Свобода).

Он сообщил, что официальный Ташкент не ответил на запросы его ведомства о проведении допроса Гульнары Каримовой, однако встреча с ней, которую швейцарские прокуроры провели в начале декабря 2016 года, уже является прогрессом в уголовных делах, расследуемых в странах Европы.

Гуннар Стетлер. Скриншот видео SVT.Se коллаж «Озодлик»/«Фергана»

Стетлер отметил «два очень важных аспекта данного дела. Первое – это привлечение к ответственности лиц, которые давали взятку. Если вы обратите внимание на Конвенцию против коррупции Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), то ее первостепенной задачей является привлечение к наказанию компаний, которые дают взятки. Пока компании привлечены к большим штрафам, но мы должны также найти лиц, которые участвовали в процессе дачи взяток и наказать их. Второе – это, естественно, конфискация денег, которые давались в качестве взятки. Будут ли наказаны люди, которые брали эти взятки? Конечно же, они обязательно должны быть наказаны. Однако я думаю, что вряд ли власти Узбекистана с легкостью согласятся на то, чтобы Гульнара Каримова либо другие лица, замешанные в этом деле, приехали в Швецию и предстали перед шведским судом. Я бы сильно удивился, если бы официальный Ташкент дал разрешение на это», - сказал представитель шведской Генпрокуратуры.

Напомним, Гуннар Стетлер ведёт официальное расследование «узбекского дела»международной телекоммуникационной компании TeliaSonera, которая в 2007 году выплатила $320 млн гибралтарской компании Takilant, зарегистрированной на имя личной помощницы Гульнары Каримовой, а взамен получила 3G-лицензию, частоты и серии телефонных номеров, что дало возможность начать работу в Узбекистане. Руководство компании разъяснило, что работало в рамках законов Узбекистана и о нарушениях прав человека ему не было известно. TeliaSonera оказалась в центре пристального внимания шведского и финского правительств, которые начали расследовать ее деятельность в Узбекистане. Из-за скандала со взятками свои должности покинул ряд руководителей компании TeliaSonera, в том числе - генеральный директор TeliaSonera Ларс Нюберг. Компания сменила имя на Telia Company и решила покинуть Узбекистан.

По данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), старшая дочь Ислама Каримова получила от ряда телекоммуникационных компаний не менее $1 млрд за содействие в выходе на узбекский рынок и дальнейшую поддержку.