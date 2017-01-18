Рабочий кабинет нового столичного градоначальника расположится во Дворце президента Таджикистана.

В это здание также переедут его заместители и администрация мэрии, сообщил "АП" источник в правительстве страны.

Управления, отделы и другие службы мэрии пока останутся работать в прежнем здании столичной администрации.

Исполнительный аппарат президента, который был размещен во Дворце президента, будет переселен в новое высотное здание, построенное между новым зданием МИД и гостиницей «Таджикистан». Ранее сообщалось, что это здание возводится для Налогового комитета республики.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в основном работает во Дворце нации, который был возведен в 2012 году.

Следует отметить, что Дворец президента Таджикистана - это бывшее здание ЦК Компартии Таджикистана.

Здание было построено в 1957 году по проекту архитектора С. Анисимова и инженера Е. Барсуковой.