Президент России Владимир Путин не верит в сообщения о том, что избранный президент США Дональд Трамп «встречался в России в гостинице с девушками пониженной социальной активности». «Они, безусловно, самые лучшие в мире», добавил Путин. «Но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это», заявил он заявил на пресс-конференции, передает «Интерфакс».



По словам Путина, Трамп «многие годы» занимался организацией конкурсов красоты. «Он общался с самыми красивыми женщинами мира», — добавил российский президент.



Трамп приезжал в Москву «несколько лет назад», и тогда он не был политиком, а «мы даже не знали о его политическим амбициях».

Президент России назвал «бредом» что «кто-то думает, что что спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером».



Также глава государства отметил, что по его мнению, те кто занимаются фабрикацией подобных материалов «хуже, чем проститутки».



О том, что Дональд Трамп во время поездок в Россию Дональд Трамп приглашал проституток в президентский номер в отеле «Ритц-Карлтон», 11 января сообщило издание BuzzFeed. Издание опубликовало досье о том, что у России якобы есть соответствующие данные с компроматом.​ Авторы доклада утверждали, что сведения об этом имеются у российских спецслужб.



Сам Дональд Трамп назвал публикацию BuzzFeed «фейковой новостью» и призвал американские спецслужбы предотвратить публикацию подобных материалов. «Мы что, живем в нацистской Германии?» — написал избранный президент в своем аккаунте в Twitter. Также он отметил, что источники в разведке подтвердили, что опубликованные материалы с компроматом на него являются фальшивкой. Трамп пообещал, что ​BuzzFeed ответит за публикацию досье.



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг наличие у Кремля компромата на избранного президента США.

«У Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является не чем иным, как абсолютным вымыслом», — сказал Песков. Пресс-секретарь государства отметил, что в США существуют те, кто кто поддерживают состояние«охоту на ведьм».

Сам же Владимир Путин считает, что заказчики доклада о якобы имеющемся у РФ компромате на избранного президента США Дональда Трампа "хуже, чем проститутки".

"Проституция - это серьезное безобразное социальное явление, ведь молодые женщины занимаются этим в том числе и в связи с тем, что они по-другому не могут обеспечить себе достойную жизнь, и это в значительной степени вина обществ и государства. А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода (о якобы имеющемся компромате на Трампа, в том числе о якобы его связях с проститутками), которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе, - они хуже, чем проститутки", - заявил глава российского государства журналистам по итогам переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном, сообщает ТАСС. "У них (заказчиков информации) нет никаких вообще моральных ограничений", - отметил российский лидер.