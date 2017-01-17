Ядовитый полигон, на котором ничего не растет

Полигон ядохимикатов в Вахшском районе полностью приведен в порядок и больше не угрожает здоровью населения и окружающей среде. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель Комитета по защите окружающей среды Хайрулло Ибодзода.

По его словам, в стране существует два полигона пестицидов и ядохимикатов. Один из них расположен в Канибадаме на площади 1,4 га, другой – в Вахшском районе на площади 6 га.

На Вахшском полигоне захоронено около 9 тыс. тонн сильных сельскохозяйственных ядохимикатов, в том числе 4 тыс. тонн ДДТ (бытовое название - дуст).

Следует отметить, что по дезинфекции или обеззараживанию токсичных химических веществ и поддержанию безопасности окружающей среды на этом полигоне проделана большая работа: построен пункт охраны с положенной инфраструктурой. Для озеленения площади вокруг полигона за счет ПРООН на сумму 10 тысяч долларов США закуплены соответствующие материалы. Склад пестицидов обведен бетонной стеной и колючей проволокой.

Четыре семьи из района Джайхун, которые проживали на территории склада пестицидов, переселены в новые дома, которые были построены с помощью средств Международного фонда по разминированию (ФСД).

Канибадамский полигон также ограждён колючей проволокой, таким образом предотвращён путь к территории захоронений посторонних людей и домашнего скота.

Всего в Таджикистане существуют 99 свалок общей площадью 1558,18 га, из них 17 полигонов предназначены для отходов производства, 30 - для отходов горной промышленности, 11 – для реактивных отходов и 2 – для ядохимикатов. Состояние именно этих полигонов вызывает наибольшую тревогу у населения.

Комитет утверждает, что после проведения определённых работ деятельность этих полигонов полностью находится под контролем.

В Таджикистане разработана Национальная стратегия по управлению отходами на 2017-2030 годы, которая находится в стадии рассмотрения правительства. Она призвана улучшить состояние окружающей среды и установить строгий надзор над действиями, нарушающими экологию страны.