Первый вице-премьер Российской Федерации Игорь Шувалов 26 января прибудет в столицу Таджикистана, чтобы решить с таджикской стороной вопрос по авиасообщению.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов прибудет в Таджикистан 26 января, и уже на следующий день он примет участие в работе очередного заседания таджикско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

По данным источника, главной темой запланированного заседания будут разногласия Душанбе и Москвы по вопросам авиасообщения.

Согласно плану визита, утром 27 января Шувалов, который одновременно является сопредседателем таджикско-российской межправкомиссии, встретится с премьер-министром Таджикистана, председателем таджикской части комиссии Кохиром Расулзода.

В течение дня первый зампред правительства РФ планирует встретиться также с президентом РТ Эмомали Рахмоном.