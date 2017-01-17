Губернатор Челябинской области России подписал постановление, согласно которому трудовым мигрантам запрещается работать таксистами и водителями на общественном транспорте на территории области.

Постановление губернатора области, вступившее в силу еще с 1 января 2017 года, было опубликовано на официальном сайте правительство Челябинской области 16 января.

В постановлении губернатора Челябинской области Бориса Дубровского указывается, что запрет касается внутригородских и междугородних перевозок автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом и такси.

В документе также указывается, что работающие на общественном транспорте иностранные граждане должны быть «приведены в соответствие с данным постановлением», точнее уволены.

Стоит напомнить, что в Челябинской области с нового года также повышена стоимость патента для трудовых мигрантов. В этом году патент в Челябинске стоит 3600 российских рублей.