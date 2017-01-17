Сферы туризма и производства строительных материалов признаются одними из перспективных направлений экономики нашей страны, имеющие высокий потенциал для развития.

За последние годы в Таджикистане сложилась благоприятная ситуация в сфере строительства, которая в свою очередь стимулирует импорт и производство строительных материалов. По некоторым оценкам, импорт строительных материалов и оборудования в 2015 году превысил $600 млн.

Локализация хотя бы части этого спроса позволит развить внутренний рынок производства строительных материалов и создать новые рабочие места.

Туризм также способствует развитию экономики страны посредством создания дополнительных рабочих мест, увеличения объемов услуг и торговли, а также улучшения транспортной и коммуникационной инфраструктуры.

В настоящее время Всемирный Банк совместно с Госкомитетом по инвестициям и управлению имуществом при Правительстве РТ в рамках проекта «Стратегия создания рабочих мест в Республике Таджикистан» проводит исследование, целью которого является определения возможностей развития этих секторов и барьеров на этом пути. Исполнителями исследования являются компания Антея (Словения) и Исследовательский центр Z-Analytics (Таджикистан).

В ходе исследования, в частности, будут изучены цепочки добавленной стоимости (ЦДС), что включает в себя проектирование, производство, маркетинг, дистрибуцию и послепродажное обслуживание потребителя.

Рисунок 1. ЦДС производства строительных материалов

Рисунок 2. ЦДС сферы туризма

В каждом звене ЦДС действуют компании и частные предприниматели, которые имеют глубокие знания о специфике в своих отраслях. Их деятельность и экспертиза позволяют в сегодняшних непростых, кризисных условиях создавать рабочие места, обеспечивать развитие рынка и создавать добавленную стоимость. Понятно, что беседа с ними позволит получить уникальную информацию, способную помочь в выработке ценных рекомендаций для принятия решений на уровне страны. Исследованием планируется охватить 1 тыс. предпринимателей, руководителей фирм и компаний г. Душанбе, ГБАО, РРП, Согдийской и Хатлонской областей в течение января-марта текущего года.

Исследование приобретает особую актуальность в связи с Послание Лидера нации, Президента Таджикистана уважаемого Эмомали Рахмона Парламенту страны, в котором он указал на необходимость государственной поддержки предпринимательства, увеличения производственных предприятий и развития сферы туризма.

Ожидается, что результаты исследования позволят выявить барьеры, существующие на пути развития внутреннего рынка производства строительных материалов и туризма, а также выработать рекомендации по созданию благоприятных условий для развития этих отраслей в стране.