Председатель Верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиён убежден, что в республике нет ущемления свободы и прав граждан. Это мнение глава ВС озвучил в понедельник на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

«В отличие от некоторых международных организаций мы убеждены в том, что права и свободы граждан Таджикистана защищены», - заявил глава Верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиён.

По его словам, если гражданин соблюдает нормы законодательства страны, государство защищает его права и свободы, мир и стабильность в его доме.

Относительно приговоров о длительных наказаний, глава ВС заявил, все зависит от тяжести преступлений. «Вынесенные обвинительные заключения судов исходят от тяжести совершенных преступлений, - заявил Шохиён. - Осужденные на длительные сроки граждане совершили тяжкие или особо тяжкие преступления».