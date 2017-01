Сегодня, 16 января, из колонок и наушников настоящих меломанов звучат «Yesterday», «Yellow Submarine», «Let It Be» и другие творение самой популярной музыкальной группы всех времен и народов - легендарной четверки из Ливерпуля.

С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день «The Beatles». Дата, конечно, выбрана не случайно. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб «The Cavern», где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился еще один будущий «битл» — Ринго Старр.

16 января 1964 года случилось еще одно знаменательное событие в истории «The Beatles»: в этот день журнал «Cashbox» присвоил песне «I Want To Hold Your Hand» первое место в американском хит-параде, после того как этот сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней.

Как многим, известно, этот коллектив является не просто самым великим в музыке, а он отчасти и есть музыка. Эта «Ливерпульская четверка» имела среди своих поклонников практически весь земной шар, их слушали, и боготворили, и все это битлы сделали всего лишь за десять лет своей деятельности. Ведь вроде бы так давно это было, 60-е, 70-е, однако даже сегодня у этого коллектива имеются свои слушатели, причем не только среди взрослых людей, но и среди подрастающего поколения.

А мы для вас подготовили ТОП 10 лучших песен The Beatles. На наш взгляд.

Hey Jude (1968)

На первом месте та самая знаменитая композиция «Hey Jude». Несмотря на то, что песня была посвящена сыну Джона Леннона, Джулиану (в то время семья разводилась), она получила невообразимую популярность. Сразу же после выхода, песня получила первые места в самых крупных чартах мира. Трек по праву считается самым культовым хитом, а для сегодняшних гастролей Пола Маккартни, эта песня считается гвоздем выступления.

Let It Be (1970)

На втором месте «Let It Be». Если по существу, то она является последним выпущенным синглом группы, так как немного позднее Пол Маккартни заявил о своем уходе. Сразу после выхода песни, она попала в состав одноименного альбома. Недолго после первого исполнения трека, он попал на первые места всех европейских чартов и рейтингов, и просидел там очень долгое время.

A Day in the Life (1967)

Данная композиция принадлежит альбому «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band», и по праву считается как лучшей в альбоме, так и лучшей во всем репертуаре Битлов, а, по мнению некоторых критиков, она вообще является лучшей песней во всей истории звукозаписи.

Yesterday (1965)

Именно эта композиция, по некоторым мнениям, является одной из самых первых рок-баллад. Хотя в исполнении этого трека числится лишь Пол Маккартни и небольшой струнный квартет, она все же числится песне именно всего коллектива The Beatles. По праву, она считается одной из самых востребованных песен группы. Песня была распроданы крупным тиражом, перепета не одним десятком групп, и была прокручена на ТВ и радио не один миллион раз.

Strawberry Fields Forever (1967)

Эта композиция была признана лучшей многими критиками, и даже сейчас некоторые из них до сих пор придерживаются своего давно сделанного выбора. Во многом, это трек, исполненный в психоделическом стиле, служит примером для большинства современных групп, исполняющих такой же жанр музыки. Название этой песни даже использовали в качестве имени одному из мемориалов в Центральном парке Нью-Йорка.

Here Comes the Sun (1969)

Можно долго выбирать лучшие песни Битлов, но есть у них одна песня, которая просто обязана войти в список лучших, причем неважно на какой строчке, или на каком месте, а просто должна. Этой песней является именно «Here Comes the Sun». Она была написана Джорджом Харрисоном для альбома «Abbey Road», который стал последним для этого коллектива, а в свою очередь песня стала самой значимой для альбома. Во время записи песни уже практически произошел раскол группы, Джон Леннон уже не участвовал в написании этой композиции, правда не из-за ухода, а из-за лечения травм после автомобильной аварии.

Eleanor Rigby (1966)

Песня, написанная Полом Маккартни. По некоторым мнениям, именно она считается одной из самых новаторских, и в корне меняющих всю популярную сферу музыки даже в настоящее время. Да, современным музыкантам определенно есть чему поучиться у битлов. Во время написания этой песни в группе царила некоторая неразбериха, которая началась еще после альбома «Rubber Soul». В треке присутствует много того, что отличается от постоянного жанра The Beatles, здесь есть и доля оркестра, и баллады, и мелодичности, и авангарда. Вообщем, 7-я строчка.

While My Guitar Gently Weeps (1968)

Данный трек принадлежит десятому одноименному студийному альбоме группы The Beatles. В списке 500 величайших песен (по Rolling Stone) эта песня находится на 135 строчке.

Она произвела огромный интерес среди слушателей благодаря своей теме реализма, и искрометному соло, в исполнении Эрика Клептона. «While My Guitar Gently Weeps» встает на восьмую строчку ТОПа 10 лучших песен The Beatles.

In My Life (1965)

Эта композиция, в отличие от предыдущей, уже была написана Джоном Ленноном и Полом Маккартни. Она вошла в состав шестого студийного альбома группы «Rubber Soul». «In My Life» имеет за своими плечами много титулов, к примеру она занимает 23 строчку в списке «500 величайших песен всех времен» по версии журнала Rolling Stone, в то время как некоторые другие Канадские и Британские журналы и радиостанции вообще вносили ее в список лучших песен всех времен на первое место. В этой песне есть практически все, что нужно для того что бы стать популярной и незабываемой.

Twist And Shout (1962)

И одна из самых заводных песен The Beatles, «Twist And Shout». На самом деле оригинал этого трека принадлежит американскому коллективу Top Notes, и написана эта песня была американскими авторами Филом Медли и Бертом Расселом. Однако молодой коллектив Top Notes не подавал надежд, и в итоге ушел из музыкального мира. А Битлы тем временем просто решили записать кавер на этот трек, который в последствии еще и вошел в их дебютный альбом. Песня стала очень востребована, а в 80-х годах даже занимала высокие строчки чартах.