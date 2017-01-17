В регионах Таджикистана местные чиновники до сих пор не дают нуждающимся семьям земельные участки, выделенные правительством Таджикистана за последние годы.

Из 29 тысяч га земли, предназначенных для приусадебных участков с разрешением строительства жилого дома, 32 процентов до сих пор не распределены населению. Об этих фактах 16 января сообщил журналистам глава Госкомитета по землеустройству и геодезии Таджикистана Радджаббой Ахмадзода.

По его словам, это привело к процветанию коррупции в этой сфере и стало одной из причин того, что президент страны Эмомали Рахмон в числе самых коррумпированных ведомств страны назвал именно Госкомзем.

Р. Ахмадзода заявил, что после замечания главы государства его ведомство усилило работу по противостоянию коррупции. «Все 31 сотрудник Комитета на местах, которые были уличены в коррупции, больше у нас не работают», - сказал он.

По его мнению, в вопросах выделения земельных участков, где в основном и совершаются коррупционные сделки, большей частью задействованы землемеры при джамоатах. Но они не входят в структуру комитета по землеустройству и назначаются председателями джамоатов или районов. В настоящее время в правительство отправлено предложение, чтобы проверить землемеров на профессиональную пригодность. Возможно, в будущем землемеры джамоатов войдут в штат Госкомитета по землеустройству и геодезии.

«В Таджикистане в годы независимости выделено более 120 тыс. га земли для строительства жилья, это почти вдвое больше, чем было выделено во время СССР», - заявил Ахмадзода.

Сейчас предоставление земельных участков осуществляется решениями председателей районов и городов в согласовании с местными комиссиями, которые должны проверить заявления и определить, действительно ли заявитель нуждается в жилье.

Согласно принятым нормам каждому жителю положено 12 кв.м. жилплощади. Если семья проживает на площади меньше, чем указано в норме, то ей выделяется земельный участок бесплатно. Такие семьи должны встать на учет при местных комиссиях по распределению земельных участков.

Как отмечают в Госкомземе, из-за того, что местные комиссии относятся халатно к своим обязанностям, часто земли получают посредники или те люди, которые не нуждаются в расширении жилья.

В качестве примера глава Госкомземли привел случай в Гиссаре. В этом районе для приусадебных участков населению было выделено 1 298, 7 га земли, но до сих пор 31 процент населения не получил участки. Недавно прокуратура отменила 700 решений бывшего председателя Гиссарского района по выделению земельного участка, считая их незаконными.

Судя по имеющейся информации из других источников, эти земельные участки должны были распределяться между 500 заявителями, но за счет уменьшения нормы выделения талоны получили 706 человек. Кроме того, часть этих участков достались не тем, кто нуждался в них.

Р. Ахмадзода обещал, что впредь ни один квадратный метр земли не попадет в руки мошенников, которые занимаются незаконной куплей-продажей участков.

В связи с увеличением населения и уменьшением пахотных поливных земель, жилищная проблема в Таджикистане стоит очень остро. «Поэтому Государственный комитет по землеустройству и геодезии Таджикистана продолжает убеждать правительство решить вопрос строительства многоэтажных домов для нуждающихся семей в районах. Необходимо составить подробный план местностей городов и районов страны, разработать меры по созданию необходимой инфраструктуры – провести водоснабжение и канализацию», - отметил Р. Ахмадзода.

Он подчеркнул, что на 12 сотках земли вместо двух семей можно будет разметить 40 и более семей.

«Если наше предложение будет поддержано, многие проблемы, связанные с доступом к земле, будут решены», - добавил Р. Ахмадзода.