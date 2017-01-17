За «неправильное» воспитание детей за минувший 2016 год в Таджикистане по решению суда были оштрафованы более 8,5 тысяч родителей. Наложенные на родителей штрафы принесли в казну государства более одного миллиона сомони.

За 2016 год по вопросам соблюдения норм закона Таджикистана «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей» судами республики рассмотрено около 14 тысяч дел об административных правонарушениях, сообщил журналистам председатель Верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиён.

В совокупности в отношении 4 тысяч родителей назначено наказание в виде предупреждений, а в отношении свыше 8,5 тыс. лиц – наложены административные штрафы, общий размер которых превысил один миллион сомони.

За прошедший год по соблюдению норм закона Таджикистана «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» в суды республики поступило 784 дела об административных правонарушениях в отношении 784 лиц, в отношении 767 из них вынесено решение о наложении штрафа. Штрафы за нарушение этого закона принесли госбюджету страны свыше 2,4 миллиона сомони.

Всего за 2016 год судами республики в пользу государства взыскано госпошлин, штрафов, конфискаций на общую сумму 48,8 миллиона сомони.