В Таджикистане на сегодняшний день самая большая пенсия в размере 15 тысяч сомони выплачивается девяти пенсионерам. Между тем, средний размер пособия по стране в 50 раз меньше.

Агентство социального страхования и пенсии при правительстве Таджикистана сообщило, что в прошлом году пенсию в размере 15 тысяч сомони получали девять пенсионеров. Кто эти люди, первый заместитель главы Агентства Назокат Одиназода сообщать отказалась. Она лишь сообщила, что двое из пенсионеров скончались, но их пособия теперь получают несовершеннолетние дети.

«Размер пенсионного пособия зависит от стажа работы и суммы начисления заработной платы», - уточнила представитель Агентства социального страхования и пенсии

Между тем, как сообщила Н. Одиназода, с 1 января в Таджикистане был отменен верхний предел выплаты пенсионного пособия. До конца прошлого года он составлял 748 сомони, минимальный размер - 156 сомони.

По данным Агентства, средний размер в 2016 году составил 274 сомони, социальных пенсий — 144 сомони.

В 2016 года общее количество пенсионеров в стране составляло 642 тыс. 927 человек, из них 144,6 тыс. получают пенсии по инвалидности.

По данным Агентства, в настоящее время повторную проверку на инвалидность проходят более 8 тыс. граждан, выплата пенсий которым по предложению Государственной службы медицинской и социальной экспертизы министерства здравоохранения временно приостановлена.