После падения Boeing 747 на земле начался сильный пожар. Спасатели продолжают работу на месте происшествия. Среди пострадавших в результате катастрофы есть по меньшей мере шестеро детей.

17 января объявлен днем траура в Кыргызстане по погибшим в результате авиакатастрофы грузового самолета «Боинг-747». Об этом сообщает Zanoza.kg со ссылкой на аппарат президента.

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал указ «Об объявлении 17 января 2017 года днем траура в Кыргызской Республике по погибшим в результате авиакатастрофы грузового самолета «Боинг-747».

В день траура на всей территории республики, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом будут приспущены государственные флаги Кыргызской Республики.

На телеканалах будут отменены развлекательные мероприятия и передачи.

Напомним, сегодня утром, в 7.31 грузовой самолет «Боинг-747-400F» авиакомпании ACT Airlines, совершавший рейс из Гонконга, упал на населенный пункт в районе аэропорта.

Zanoza.kg сообщает, что в результате крушения самолета по предварительным данным погибли 31 человек, в том числе четырех членах экипажа. Также обнаружены девять фрагментов тел. Между тем, другие СМИ со ссылкой Минздрав республики сообщили о 35 жертвах катастрофы. МЧС Кыргызстана, в свою очередь, объявляет о 37 погибших, большинство из которых жители поселка.​

В правительстве сообщили, что в результате случившегося в поселке Дача разрушено 32 жилых дома.