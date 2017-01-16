Капитал восьми богатейших бизнесменов составляет общий объем средств 3,5 млрд человек в мире. Об этом сообщает организация Oxfam со ссылкой на доклад «An economy for the 99 percent».

В исследовании говорится о том, что разрыв между богатыми и бедными значительно больше, чем считалось ранее.

Как заявляют эксперты, бизнесмены, которые уклоняются от налогов, понижают заработные платы и влияют на политику, только усиливают это разрыв.

В докладе отмечается, что первый обладатель триллиона может появиться в течение 25 лет в то время, как каждый десятый человек живет меньше чем на $2 в день.

«По всему миру люди остаются на обочине. Их зарплаты падают, а их боссы уносят домой миллионы долларов в качестве бонусов; у них ограничен доступ к медицине и образованию, а корпорации и самые богатые люди уклоняются от уплаты налогов; их голоса игнорируют, а правительства подстраиваются под их нужды»,— заявил исполнительный директор Oxfam Винни Бянима.

Ранее сообщалось, что состояние богатейших людей в мире увеличилось в 2016 году на $237 млрд.