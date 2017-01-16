Ежегодно 16 января в США отмечается, как День свободы вероисповедания (Religious Freedom Day). Посол США в Таджикистане Элизабет Миллард поделилась некоторыми мыслями об этом «американском идеале».

«Свобода совести является одним из самых чтимых идеалов Америки и одним из главных принципов нашей демократии», - говорится в комментариях Элизабет Миллард о Дне свободы вероисповедания.

Она отмечает, что в США существует многолетнее уважение к свободе совести.

При этом, подчеркивает Миллард, во многих сообществах приверженность этому идеалу дается нелегко.

«В примерно 24% странах, где проживает 74% населения всего мира, свобода вероисповедания существенно ограничена. Исследования показали, что когда правительства не соблюдают права человека, включая свободу вероисповедания, они открывают дверь для радикализации своих граждан, в результате чего некоторые слои населения становятся уязвимыми перед экстремистскими посланиями и искушением вступить в военизированные экстремистские организации», - отмечает американский дипломат.

По ее словам, с целью защиты от подобного экстремизма США стремятся включить защиту свободы вероисповедания в качестве неотъемлемой составляющей своей дипломатии.

«Правительство нашей страны твердо верит, что религиозная свобода является ключевым фактором в укреплении демократии и всех видов свобод. В странах, обеспечивающих свободу вероисповедания, кроме других преимуществ, часто имеется более здоровое население, больше возможностей в области образования для женщин, а также более высокие доходы», - подчеркивает Миллард.

Дипломат отмечает, что США готовы работать со своими друзьями и партнерами для поддержания религиозного плюрализма и многообразия.

«Мы считаем, что религиозная свобода является ключом к обеспечению равенства, стабильности и процветания», - заключает американский посол.

Отметим, что в апреле прошлого года Госдепартамент США впервые внес Таджикистан в список стран, где нарушаются религиозные свободы. В этом же списке оказались Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, КНДР, Судан, Саудовская Аравия, Туркменистан, Узбекистан.

До этого США в своем ежегодном докладе о свободе вероисповедания подвергли критике правительство Таджикистана за подавление оппозиции и религиозных деятелей под предлогом борьбы с радикальными элементами.

«Правительство Таджикистана арестовывает и бросает в тюрьмы членов запрещенных религиозных организаций не по причине совершения ими преступлений, а лишь только за членство в этих организациях», - говорится в докладе.

США также заявили, что решение о закрытии деятельности ПИВТ в Таджикистане, которое было принято Верховым судом страны после вооруженных инцидентов под руководством генерала Абдухалима Назарзода, может негативно сказаться на демократическом развитии страны, выражении политических и религиозных свобод.