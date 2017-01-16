Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана доводит до внимания граждан и гостей страны то, что до 25 января на территории страны ожидается снижение температурного фона, дожди, переходящие в мокрый снег.

В этот период прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на горных дорогах - снежные заносы, накаты и гололедица, предупреждает КЧС.

Из-за ветра и налипания снега возможны повреждения линий электропередач, возможный частичный повал деревьев.

В связи с этим, КЧС предупреждает граждан и гостей страны о необходимости усиления мер личной безопасности. В частности, советует ограничить свое передвижение без острой необходимости по горным дорогам, воздержаться от проведения сельскохозяйственных работ, заготовки дров и охоты в горных местностях.

В связи с перепадами температуры воздуха на крышах зданий возможно образования наледи. Чтобы не стать их жертвой, необходимо соблюдать требования безопасности, отмечает КЧС.

Владельцев личных автомобилей КЧС призывает не пользоваться ими без особой необходимости.

В особом контроле нуждаются дети и пожилые люди, которых нельзя оставлять без внимания. Также необходимо неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при использовании обогревательных приборов, без острой надобности не выходить на улицы в вечернее и ночное время.