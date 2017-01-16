«Памир Энерджи» заявляет о введении графика подачи электроэнергии потребителям из-за наступивших морозов. Власти области против энерголимита.

Генеральный директор компании «Памир Энерджи» Далер Джумаев сообщил журналистам, что в связи установившимся в начале января сильными морозами в регионе, объем воды в реке Гунд сократился почти вдвое.

«Сложившая ситуация не позволяет обеспечивать работу ГЭС «Памир – 1» и «Хорог» на полную мощность», - заявил он.

По его словам, до 10 января производимаяя гидростанциями мощность позволяла обеспечивать потребителей в области электроэнергией 24 часа в сутки.

«Однако в настоящее время компания вынуждена в 5 из 26 секторов сократить подачу электроэнергии на 4 часа в сутки», - сказал Джумаев.

Он подчеркнул, что в случае продолжение морозов и дальнейшего уменьшения объема воды в реках, компания будет вынуждена ввести ограничения подачи электроэнергии во всех секторах.

Тем временем, на состоявшемся 14 января совещании у председателя ГБАО, решение «Памир Энерджи» о введении энерголимита в области было отклонено.

Следует отметить, что последние годы в Горном Бадахшане энерголимит, в отличие от всей другой территории республики, не вводился.

Было подчеркнуто, что согласно пунктам 28 и 18 Концессионного соглашения Правительство РТ и Фонда Ага-Хана о создании АО «Памир Энерджи», компания, в первую очередь, должна обеспечить электроэнергией отечественных потребителей и не подвергать опасности работу жизненно важных и стратегических объектов.

«Тем не менее, в связи с неоднократными отключениями электроэнергии уже подвергались авариям насосная станция системы водоканала г. Хорога, заморожены системы водоснабжения горожан. И это при том, что в настоящее время компания продолжает подавать электроэнергию в соседние вулусволи провинции Бадахшан Афганистана", - подчеркнул на совещании глава области Шодихон Джамшед.

"Мы не против подачи электроэнергии нашим соседям, но, в первую очередь, компания обязана обеспечить энергетическую безопасность собственных граждан", - заявил глава Горного Бадахшана.

Однако гендиректор «Памир Энерджи» заявил, что в 2016 году подача электроэнергии в соседние вулусволи Афганистана составляла всего 4,7 млн. кВтч, или 2,5% производимой мощности компании. В компанию за счет этих потребителей поступило 1,3 млн. сомони, сказал он журналистам.

Между тем, несмотря на ежегодный рост производимых мощностей, и улучшение качества электроэнергии, задолженность за потребленную электроэнергию в ГБАО растет. На начало текущего года задолженность за электроэнергию в регионе составила почти 5 млн. сомони, что почти в два раза больше 2015 года.

«Основными должниками по электроэнергии остаются бюджетные организации - части пограничных войск – 2,2 млн. сомони, водоканал ГБАО 1,6 млн., воинские часть Минобороны - 679 тыс., управления министерство внутренних дел в ГБАО 16 тыс., Хорог 715 тыс., Рошткалинский район 25 тыс. сомни», - отметил Д.Джумаев.

Тем временем, с 14 января по всему Таджикистану энерголимит, введенный с 1 ноября прошлого года, был отменен. Об этом народу республики объявил президент Эмомали Рахмон, выступивший в минувшую пятницу с соответствующим обращением к населению.