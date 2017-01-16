В Нью-Йорке открылась выставка таджикской живописи. Авторы полотен – профессиональные и самобытные художники, некогда жившие и творившие в Таджикистане, а главная роль экспозиции отдана работам хорошо известного художника, душанбинца Владимира Глухова.

Показать американской публике уникальные работы решила российский меценат и коллекционер Юлия Вербицкая, которая славится своей любовью к загадочной Азии и по крупицам собирает художественную коллекцию. В день открытия выставки нам удалось побеседовать с ней.

- Юлия Владимировна, чем Вас так привлекает азиатская живопись? Многие Ваши коллеги больше интересуются западноевропейским направлением. Вы, наверное, единственная, кто выбрал для себя Восток, особенно Таджикистан.

- В детстве я очень любила читать «Повесть о Ходже Насреддине» Л. Соловьева, для меня это была сказка. Сказка мудрая, веселая. И как-то раз, пребывая в Таджикистане по рабочим делам, я почувствовала, что возвращаюсь в свое детство. Эти сказочные названия Ходжент, Бухара-и-Шериф, Коканд вдруг «ожили». Эта история про хорошего проходимца нашла отражение и в художественном искусстве. Я заинтересовалась картинами и купила «Гиджак» Зухура Хабибуллаева. Так и повелось. Это мои детские ощущения и они, как правило, самые сильные!

- Сейчас в Вашей коллекции работы разных художников, среди них есть и полотна Владимира Глухова. Именно его персональную выставку Вы повезли в Америку.

- Да, Владимир Глухов играет главную роль в этом мероприятии, но там также будут представлены работы и других мастеров. Хочу особо отметить, что в этот раз я работаю не просто от своего имени, но от имени Фонда поддержки искусств и музейной деятельности «Русские меценаты». Недавно было принято решение о его основании и сейчас практически все благотворительные акции будут идти в рамках работы этого Фонда.

- Кому принадлежит идея открыть Фонд?

- Идея моя. Мысль заняться благотворительностью мне пришла спустя несколько лет после того, как я увлекалась таджикской живописью прошлого столетия и стала ее коллекционировать. Познакомившись с музейными работниками, художниками, поняла, что наше искусство нуждается в поддержке. Я собрала вокруг себя неравнодушных людей, слава Богу такие есть еще в нашем мире, и мы начали работу. Представители бизнеса, мои коллеги - юристы, люди, интересующиеся искусством - все стремятся сделать свой вклад. Задача Фонда - предоставить им такую возможность: помочь Музеям, коллекциям, художникам – тем, кто остро нуждается в помощи.

- Вернемся в Америку. Музей русского искусства в Нью- Йорке предоставил площадку для проведения выставки. Как там отнеслись к этой затее, были ли трудности, ведь перевезти через океан больше 20 полотен, все-таки, дело нелегкое?

- Трудностей не было. Более того, одним из важных направлений музея является изучение русского искусства ХХ века, окрашенного национальным колоритом. А искусство Таджикистана именно таковым и является! Это направление художественной жизни не изучено, и, как мне сказали сотрудники музея, представляет значительный интерес. Мне было очень приятно узнать, что картинами блестящего живописца Владимира Глухова заинтересовались в Музее русского искусства в Америке и вот – выставка уже открылась и будет работать до 28 января. Уверена, американская публика оценит по достоинству наше таджикское искусство! А впереди еще очень много дел.