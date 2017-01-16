Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что число задержанных в республике участников подпольной группы боевиков превышает 50 человек.

По его словам, 14 января были задержаны еще трое боевиков: один в Грозном, еще двое — в Нальчике. «На данный момент вся бандгруппа нейтрализована, в отделы полиции доставлены более пятидесяти участников», — написал глава Чечни в инстаграме.

Кадыров рассказал, что «работа по контролю за теми, кто вербовал участников банды, покупал оружие, разрабатывал планы совершения терактов» велась «в условиях строгой секретности» с лета 2016 года.

«Всю банду координировал находящийся в Сирии уроженец города Шали. Его имя и фамилии известны», — заявил Кадыров.

По словам Кадырова, преступники готовили теракты, «чтобы вызвать недовольство населения».

10-11 января Рамзан Кадыров сообщил о задержании в чеченском селе Цоци-Юрт группы боевиков, связанных с ИГ и «готовившихся к совершению серии резонансных тяжких преступлений»; в ходе спецоперации погибли двое сотрудников Росгвардии. По его словам, задержаны были «несколько десятков боевиков и их пособников»; СМИ со ссылкой на источники сообщали, что задержанных более 20.

По данным «Кавказского узла», 13 января в Цоци-Юрте прошел сход жителей, где родственники задержанных публично покаялись перед односельчанами. В результате, как пишет издание, их было решено не выселять из Цоци-Юрта.

Вечером 17 декабря 2016 года в Грозном группа вооруженных людей совершила несколько нападений на полицейских, по крайней мере трое сотрудников ДПС были убиты. За 17–18 декабря силовикам удалось нейтрализовать всех участников нападения, некоторые из них были задержаны. Боевики были сторонниками ИГ.

В конце декабря «Кавказский узел» сообщил об убийстве троих задержанных боевиков, которые находились в больнице. Кадыров назвал это «наглой и гнусной ложью». В январе правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что его источники подтверждают убийство одной из задержанных, Мадины Шахбиевой. По информации правозащитников, девушку «тихо, не устраивая поминальных обрядов, похоронили на кладбище родного села Шалажи Урус-Мартановского района ЧР».