Всемирный день религии ведет свою историю с 1950 года. Его учредил национальный орган управления Веры Бахаи в США чтобы продемонстрировать, что религия – это, прежде всего, сила для объединения мира, а не раздора.
Радио эфир
Всемирный день религии ведет свою историю с 1950 года. Его учредил национальный орган управления Веры Бахаи в США чтобы продемонстрировать, что религия – это, прежде всего, сила для объединения мира, а не раздора.
Авторизуйтесь, пожалуйста
ShaITan3
pro satanistov zabili)
Посол Таджикистана4
Китай неправильно указан страной атеистов. Китай многоконфессиональная страна и 95% населения вереющие люди, причем только мусульман проживает около 200 млн.
Хуршед4
Почему у Китая стоит знак Атеизм, там в основном буддисты живут, как же в Японии