АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 14 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

- В 11:00 часов в Государственном академическом театре оперы и балета им. С. Айни состоится брифинг с участием руководителей китайского Оркестра Национальных музыкальных инструментов провинции Гуандун и представителей МИД РТ. В этот  же день в 16:00 часов  состоится концерт данного Оркестра..

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 14 ЯНВАРЯ

1939 – Введена в строй первая в Таджикистане сейсмологическая станция «Душанбе».

1959 - В столице Таджикистана начал свою работу внеочередной XII съезд Коммунистической партии Таджикистана.

1972 – Создано первое в республике Душанбинское кожевенно-обувное объединение.

2004 – В Душанбе состоялось официальное открытие информационно-ресурсного Центра для трудовых мигрантов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 15 ЯНВАРЯ

1941 – В Горном Бадахшане близ областного центра – города Хорога сдана в эксплуатацию Хорогская ГЭС.

2002 - В столице РТ открылось посольство Японии.

2007 - В Пекине подписаны 6 таджикско-китайских документов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 15  ЯНВАРЯ

1962  – Родился Давлатов Нусратулло Мукимович, председатель Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер  восточный  3-8. В отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 2-7 тепла, в горах ночью 9-14 мороза,  днем -4+1.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер  восточный  3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 8-13 тепла, в предгорьях ночью  2-7 мороза,  днем  3-8 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, без осадков. Ветер  восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО: ночью 11-16 мороза, местами до 22 мороза,   днем 4-9 мороза,  по ВГБАО ночью 27-32 мороза, местами до 35-40 мороза,  днем 15-20 мороза.  В районе Булункуля ночью  47-49 мороза, днем  26-28 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 9-14 тепла, в горах ночью 9-14 мороза, местами до 15-20 мороза, днем 2-7 мороза.

По городу Душанбе –  Переменная облачность, без осадков, слабый туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 12-14 тепла.

По городу Худжанд –  Переменная облачность, без осадков. Ветер  восточный 2-7 м/c. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 5-7 тепла.

По городу Курган-Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью  -1+1, днем 10-12 тепла.

По городу Хорог –  Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 21-23 мороза, днем 8-10 мороза.

ПОГОДЫ НА 15 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер  восточный  3-8. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 2-7 тепла, в горах ночью 9-14 мороза,  днем -4+1.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер  восточный  3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 8-13 тепла, в предгорьях ночью  2-7 мороза,  днем  3-8 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, без осадков. Ветер  восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО: ночью 11-16 мороза, местами до 22 мороза,   днем 4-9 мороза,  по ВГБАО ночью 27-32 мороза, местами до 35-40 мороза,  днем 15-20 мороза.  В районе Булункуля ночью  47-49 мороза, днем  26-28 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер  восточный  3-8 м/с.  Температура: в долинах ночью  -4+1,  днем  6-11 тепла, местами до 15 мороза, днем   0-5 мороза.

По городу Душанбе –  Переменная облачность, без осадков, слабый туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью  1-3 мороза, днем 9-11 тепла.

По городу Худжанд –  Облачно, без осадков. Ветер  восточный 2-7 м/c. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 6-8 тепла.

По городу Курган- Облачно, без осадков.   Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 8-10 тепла.

По городу Хорог –  Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер  восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 20-22 мороза, днем 6-8 мороза.