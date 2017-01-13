АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 14 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

- В 11:00 часов в Государственном академическом театре оперы и балета им. С. Айни состоится брифинг с участием руководителей китайского Оркестра Национальных музыкальных инструментов провинции Гуандун и представителей МИД РТ. В этот же день в 16:00 часов состоится концерт данного Оркестра..

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 14 ЯНВАРЯ

1939 – Введена в строй первая в Таджикистане сейсмологическая станция «Душанбе».

1959 - В столице Таджикистана начал свою работу внеочередной XII съезд Коммунистической партии Таджикистана.

1972 – Создано первое в республике Душанбинское кожевенно-обувное объединение.

2004 – В Душанбе состоялось официальное открытие информационно-ресурсного Центра для трудовых мигрантов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 15 ЯНВАРЯ

1941 – В Горном Бадахшане близ областного центра – города Хорога сдана в эксплуатацию Хорогская ГЭС.

2002 - В столице РТ открылось посольство Японии.

2007 - В Пекине подписаны 6 таджикско-китайских документов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 15 ЯНВАРЯ

1962 – Родился Давлатов Нусратулло Мукимович, председатель Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8. В отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 2-7 тепла, в горах ночью 9-14 мороза, днем -4+1.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 8-13 тепла, в предгорьях ночью 2-7 мороза, днем 3-8 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО: ночью 11-16 мороза, местами до 22 мороза, днем 4-9 мороза, по ВГБАО ночью 27-32 мороза, местами до 35-40 мороза, днем 15-20 мороза. В районе Булункуля ночью 47-49 мороза, днем 26-28 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 9-14 тепла, в горах ночью 9-14 мороза, местами до 15-20 мороза, днем 2-7 мороза.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков, слабый туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 12-14 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/c. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 5-7 тепла.

По городу Курган-Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 10-12 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 21-23 мороза, днем 8-10 мороза.

ПОГОДЫ НА 15 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 2-7 тепла, в горах ночью 9-14 мороза, днем -4+1.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 8-13 тепла, в предгорьях ночью 2-7 мороза, днем 3-8 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО: ночью 11-16 мороза, местами до 22 мороза, днем 4-9 мороза, по ВГБАО ночью 27-32 мороза, местами до 35-40 мороза, днем 15-20 мороза. В районе Булункуля ночью 47-49 мороза, днем 26-28 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 6-11 тепла, местами до 15 мороза, днем 0-5 мороза.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков, слабый туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 9-11 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/c. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 6-8 тепла.

По городу Курган- Облачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 8-10 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 20-22 мороза, днем 6-8 мороза.