В Таджикистане с 14 января по всей стране будет снят лимит на подачу электроэнергии. В своем обращении к таджикскому народу президент Эмомали Рахмон призвал население экономить электричество и своевременно оплачивать счета за использованную электроэнергию.

Как отмечается в обращении, опубликованном сегодня на официальном сайте президента страны, "с целью улучшения уровня жизни населения, обеспечения эффективной деятельности производственных предприятий и других социально – экономических сфер страны, начиная с 14 января 2017 года, энерголимит в республике будет полностью снят".

"Снятие лимита позволяет уменьшить жизненные заботы наших соотечественников, больше создавать условия для неуклонного развития экономики страны. В связи с этим я прошу всех дорогих соотечественников и руководителей всех организаций и учреждений бережно использовать электроэнергию, не допускать расточительства и своевременно оплачивать средства за использованную электроэнергию", - призывает президент.

"Бережное использование электроэнергии и своевременная оплата за использованную электроэнергию, являясь признаком культуры и высокой гражданской ответственности каждого жителя страны, одновременно гарантируют, чтобы оборудование и аппараты энергетической системы и сетей электропередачи сохранялись в рабочем состоянии, обеспечивалось их регулярное и надежное функционирование", - напомнил лидер страны населению.

"У нас не было возможности полностью обеспечивать электроэнергией даже столицу страны и другие промышленные города. С целью устранения этой неприятной ситуации в стране постепенно были построены две крупных и десятки малых гидроэлектростанций, высоковольтные линии электропередачи и мощные электрические подстанции. Благодаря строительству 500 - киловольтной линии электропередачи «Юг – Север», модернизации и реконструкции имеющихся мощностей сферы энергетики, была создана единая энергетическая система страны", - говорит в своем обращении президент.

Он отметил, что в прошлом году была сдана в эксплуатацию Душанбинская ТЭЦ-2, что "стало знаменательным событием в направлении осуществления приоритетных энергетических планов страны".

"В настоящее время с учётом эффективной деятельности данной теплоэлектроцентрали мощностью 400 мегаватт и присоединения дополнительных энергетических мощностей, а также наличия достаточных ресурсов воды в водохранилищах страны, у нас появилась возможность без импорта электроэнергии из-за рубежа, в текущем году значительно улучшить обеспечение населения электроэнергией", - отмечается в обращении президента.

Напомним, лимит на потребление электроэнергии в регионах страны официально был введен с 1 ноября. Ограничения не коснулись только столицы и крупных городов. С 6 января время подачи электроэнергии жителям сельской местности было увеличено до 18 часов: с 05:00 до 23:00.