Сегодня в нашей рубрике «Ваш личный юрист» сотрудники юридической компании «Химоя» вновь отвечают на ваши вопросы: к кому обращаться, если врач причинил вред твоему здоровью; кто поможет, если мать выгоняет с ребенком из квартиры?

- Есть ли льготы по налогу на землю и, если есть, на кого распространяются?

Сайфиддинов

- Здравствуйте. 16 видов налоговых льгот на землю предусматриваются в ст. 274 Налогового кодекса РТ. В том числе от налогов на землю освобождаются «приусадебные земельные участки и земли, выделенные для жилищного строительства неработающим инвалидам всех групп при отсутствии трудоспособного члена семьи». Льготы полностью или частично освобождают лиц от уплаты налога на землю.

- Три месяца назад я сломал ногу, меня отвезли в новую больницу «Истиклол», где мне наложили гипс. На третий день из гипса стали выползать черви, нога сильно болела. Меня отвезли в 3-ю ожоговую клинику, где сняли гипс и увидели, что на ноге образовались открытые раны из-за того, что гипс был наложен неправильно. У меня началось заражение, и мне ампутировали ногу. Вот так, из-за халатности или непрофессионализма врачей, я стал инвалидом. В ожоговой клинике врачи мне дали заключение. Куда я могу обратиться и кто за это ответит?

Холов Джалолиддин

- За причиненный вред отвечает работодатель, в данном случае больница, в которой вам был наложен гипс. В соответствии с пунктом 1 ст. 1083 ГК РТ «юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении им своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей».

Вы имеете право требовать возмещения вреда вашему здоровью в соответствии с пунктом 1 ст. 1101 ГК РТ: «При причинении гражданину увечья или иного повреждения здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доходы), который он имел либо определенно мог иметь, а также расходы, вызванные повреждением здоровья (на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии и др.), если признано, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет прав на их бесплатное получение».

Вы также имеете право обратиться в правоохранительные органы для проверки действия врача, которые имеют признаки преступления по ст. 322 (Халатность) Уголовного кодекса Республики Таджикистан.

- Я с семьей проживаю в квартире матери со своего рождения. Прописан в ней. Жена и дочь – не прописаны, мать так и не захотела их прописывать. Женат я уже более четырех лет. Все эти годы мать была против моей семьи, всячески пыталась выгнать нас.

В последнее время отношения ухудшились по вине матери, сейчас она меня с женой вместе с нашим ребенком выгоняет из своей квартиры (она 3-комнатная).

Правомерны ли ее действия? По-хорошему расстаться она не желает, поэтому я хочу спросить, на что я со своей семьей могу претендовать?

Могу ли я подать в суд, и в какой именно? Есть ли шансы решить дело в свою пользу и каков объем этой пользы?

Алишер

- Уважаемый Алишер, если квартира у Вашей матери в собственности, то в силу абзаца 3 статьи 110 Жилищного кодекса Республики Таджикистан "собственник квартиры или жилого дома (в том числе недостроенного) вправе свободно по своему усмотрению продавать квартиру (дом), определяя условия продажи, дарить ее, завещать другим лицам и распоряжаться квартирой (домом) иным образом, не запрещенным законодательными актами. Отношения, связанные с осуществлением права собственности на квартиры (жилые дома), регулируются законодательством о собственности с учетом особенностей, установленных настоящим Кодексом". Исходя из данной нормы, Ваша мама, как собственник, имеет право владения, пользования и распоряжения своей квартирой.

Вы же имеете право через суд в силу ст. 121 данного кодекса установить вселение, которое может дать Вам право пользования (проживания) в данной квартире исходя из интересов ребенка. Данный вопрос решается в судебном порядке.