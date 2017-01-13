Россия не будет обострять конфликт с Таджикистаном по авиасообщению, но требует выполнения ранее достигнутых договоренностей, заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов.

Минтранс РФ не намерен вводить дополнительный запрет на полеты таджикских авиакомпаний в РФ или других ограничительных мер, касающихся авиасообщения с Таджикистаном, сообщают российские СМИ со ссылкой на главу ведомства.

"Мы не настроены на обострение ситуации. С нашей стороны каких-то шагов не будет. Единственное, на чем мы настаиваем, — на выполнении обязательств, записанных на бумаге", — сказал министр.

"Мы всегда открыты к диалогу. Наши таджикские коллеги хотят провести с нами очередной раунд переговоров (последний прошёл в конце декабря месяца), мы готовы хоть завтра начать диалог. В конце января будет проходить межправительственная комиссия, можно приурочить эти переговоры к ней", — цитирует Соколова РИА Новости.

Однако, как подчеркнул Соколов, чтобы было о чем-то говорить, надо выполнить те договоренности, которые зафиксированы в протоколе от 8 ноября 2016 года. В частности, предоставление разрешения на выполнение регулярных полетов авиакомпании "Ямал" в соответствии с поданными заявками из Жуковского в Душанбе и Худжанд.

"Эта авиакомпания до сих пор туда не летает, - отметил он. - Все, что прописано на бумаге, надо выполнить, наши таджикские коллеги пока опять не выполнили", — сказал глава российского Минтранса.

В начале января Минтранс РФ сообщил, что Россия готова провести переговоры с Таджикистаном по вопросам авиасообщения в начале этого года, дата и место будут согласованы дополнительно. При этом Минтранс подчеркнул, что до начала новых переговоров должны быть выполнены достигнутые в начале ноября и зафиксированные в протоколе договоренности.

По итогам переговоров в конце декабря Таджикистан не разрешил авиакомпании "Ямал" полеты в страну из подмосковного аэропорта "Жуковский". В ответ на это Москва с 23 декабря приостановила рейсы таджикской "Сомон Эйр" в российские регионы. При этом полеты в Москву и Санкт-Петербург под ограничения не попали.