Российский фонд помощи (Русфонд) подал иск в Перовский суд Москвы, чтобы добиться от наследников певицы Жанны Фриске отчета о собранных на ее лечение средствах. Заявление фонда опубликовал «Коммерсантъ» — издательский дом является учредителем организации.

В фонде подчеркнули, что были вынуждены пойти в суд, так как строгая отчетность является одним из стандартов организации на протяжении 20 лет. Русфонд намерен выяснить судьбу 25 миллионов рублей, собранных на помощь Фриске при участии «Первого канала».

В начале 2016 года Русфонд уже пытался добиться возбуждения уголовного дела о хищении средств, собранных на лечение певицы. Полиция не смогла получить из медицинских учреждений отчет о расходах, а отец Жанны Фриске Владимир для дачи объяснений не явился. В связи с этим в возбуждении дела было отказано.

Русфонд перечислил на счет Фриске 25 миллионов рублей в октябре 2014 года, затем родственники певицы отчитались только о 4 миллионах из этой суммы. Остальная часть, по информации фонда, была выведена на счета третьих лиц.

Владимир Фриске, в свою очередь, заявлял, что у него есть свидетельство об оплате лекарств на сумму 11 миллионов рублей.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года после продолжительного лечения от рака.