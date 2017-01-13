Впредь врачи без сертификатов не смогут лечить больных… Летом этого года Министерство здравоохранения и соцзащиты населения ввело систему обязательной сертификации медицинского персонала государственных и частных медучреждений.

Решение вызвало множество вопросов, на которые «АП» попыталась найти ответы.

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Недавно в редакцию «АП» обратились медработники различных городов Согдийской области (имена изменены по их просьбе). По их словам, их вынуждают проходить сертификацию, при этом они вынуждены тратить массу времени и денег.

По словам Абдулло, врача с 20-летним стажем работы из Истаравшана, кампания по сертификации медработников проходила только в городах Согдийской области. Врачей вынудили выложить по 2 тысячи сомони за прохождение экзамена.

Худжандский врач Сабохат указала, что врачам была названа сумма в одну тысячу сомони, а для среднего медперсонала установлена сумма в 400 сомони.

Врач Салим отметил, что закончил Таджикский мединститут в 1988 году, недавно его попросили предоставить нотариально заверенную копию диплома и других документов советского образца с переводом на таджикский.

- Зачем это нужно? - спрашивает он. - Ведь врачи Таджикистана в своем большинстве закончили один мединститут, а средний медперсонал - медучилища страны, которых не так много, и, кроме этого, в дипломах записи сделаны на русском и таджикском языке.

Абдусамад, врач одной из частных клиник Худжанда, говорит, что в 2008 году разрешение на частную меддеятельность и сертификат выдавались одновременно.

- В чем была необходимость новшества? Чтобы оттеснить частные медучреждения, ведь без сертификатов нас вынудят закрываться, - говорит он.

«Сертификация - это допуск медработника к конкретной работе»

Эти и другие вопросы таджикских медиков мы попросили прокомментировать начальника Управления медицинского образования, кадровой политики и науки Минздрава и соцзащиты РТ Саломуддина Юсуфи.

Начальник Управления медицинского образования, кадровой политики и науки Минздрава и соцзащиты РТ Саломуддин Юсуфи

- Для чего нужна сертификация лиц, не первый год занимающихся практической медициной?

- Это веление времени, направлено только на улучшение качества оказываемых медицинских услуг и повышение уровня подготовки медицинских кадров. Получив медицинское образование, специалисту необходимо пройти еще одну ступень для получения допуска к практической деятельности. Сертификация направлена на определения профготовности специалиста к самостоятельной практике, а если говорить простым языком – это допуск медработника к конкретной работе.

- Когда принято решение Минздрава о сертификации врачей? Почему сертификация не проводилась до этого, хотя законодательство предусматривало это и ранее?

- Согласно ст. 13 Закона РТ «Об охране здоровья населения» и нормам Положения об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности, утвержденного постановлением правительства РТ в 2007 году, специалист кроме диплома о медицинском образовании должен иметь сертификат специалиста.

Кроме этого, вопрос сертификации медицинских специалистов отражен в Национальной стратегии здоровья населения РТ на 2010 – 2020 годы, где указано, что начиная с 2016 года специалисты с высшим и средним медицинским образованием будут допускаться к самостоятельной медицинской практике при наличии сертификата специалиста.

Условия и порядок выдачи сертификата специалиста, дающего право на медицинскую деятельность в Таджикистане, утверждены распоряжением Минздрава и соцзащиты в июне 2016 года. К этому сроку нужно было создать базу, организовать учебно-клинические центры, которых сейчас у нас четырнадцать.

До 2008 года в стране была одна база последипломной подготовки медицинских кадров, сейчас их десять. В 2012 году последипломным обучением было охвачено 4887 человек, в этом году – 8948.

- Почему сертификация началась в Согдийской области и на этом прекратилась? Другие регионы не нуждаются в сертификации медработников?

- Это не верно. В течение нескольких месяцев этого года кампания по сертификации медицинских и фармацевтических работников проводилась в Душанбе и нескольких городах Согдийской и Хатлонской областей. Например, в столице на первом этапе в сертификации приняли участие 170 врачей, успешно ее прошли только 105. По Хатлонской области - 332 врача и 190 медработников изчисла среднего медперсонала, а прошли 159 врачей и 20 медсестер. По Согдийской области сертификацию проходили 1615 врачей и 1370 медсестер, получили сертификаты только 789 врачей и 867 медсестер.

Аттестация аттестации рознь

- Если человек имеет высшее или среднее профильное медобразование, проходил курсы повышения квалификации, имеет определенную категорию, для чего тогда нужны сертификаты?

- До этого года в Таджикистане врачам присваивались только категории. Но ни в одной стране мира обладатель диплома о высшем медобразовании не имеет права сразу приступить к практической работе, он обязан пройти либо интернатуру, либо ординатуру, либо резидентуру. Это на начальном этапе.

Затем он должен получить лицензию и сертификат. Во всем мире медицинская практика разрешается только тем специалистам, которые имеют законченное специальное образование, соответствующее государственному образовательному стандарту, государственный документ об образовании, сертификат специалиста, государственную лицензию, дающую юридическое право на медицинскую практику.

Сертификат специалиста это - основной документ, допускающий медработника к профессиональной деятельности. Он не показывает уровня образования, не является документом о повышении квалификации – он подтверждает, что компетенция специалиста, его знания и умения соответствуют современным требованиям, и дает право на работу с больными, и это определено действующими в РТ законами.

- Вы указали, что проводилась аттестация с последующим присвоением категорий. А это для чего? Аттестации отменяются?

- Нет. Уровень категорий влияет на надбавки к зарплате. По результатам аттестации специалистам присваивается квалификационная категория в зависимости от стажа работы, знаний и практических навыков. Аттестация для определения квалификационной категории проводится по желанию специалиста и является добровольной. А вот аттестация на определение знаний и практических навыков первый раз проводится через три года по окончании вуза и в дальнейшем каждые пять лет, это уже в обязательном порядке.

Врачей вынудили выложить по 2 тысячи сомони за прохождение экзамена. Фото с сайта tvc.ru

- В чем заключается экзаменация для получения сертификатов? Например, акушер-гинеколог проработал более 20 лет, и ему нужно будет подтверждать, что он является специалистом, вместе со вчерашними студентами?

- Вне зависимости от стажа работы ключевым инструментом сертификации является единый квалификационный экзамен с модульной программой. Единый модуль для всех врачей будет дополнен разделами по основным лечебным специализациям.

Для проведения квалификационного экзамена создана Комиссия по сертификации медицинских специалистов. Специалистам, не прошедшим сертификационный экзамен, предоставляется 6 месяцев для дополнительной подготовки.

Сертификация указывает на компетенцию врача по выбранной специальности; например, сертификат специалиста акушера-гинеколога укажет на его право быть только лечащим врачом или на его право быть оперирующим специалистом.

Система профессиональной сертификации – это совместное начинаниегосударственных органов здравоохранения и профессионального сообщества медицинских работников. Принципиальным основанием для такого партнёрства станет равная заинтересованность сторон в защите пациентов и системы здравоохранения в целом от некомпетентных медиков.

Экзамен проводится ведущими специалистами Минздрава, они оценят этическую сторону врачебной деятельности, а также практические навыки согласно специальности соискателя на получение сертификата. После успешного прохождения экзамена медицинскому работнику выдается сертификат, указывающий, что он имеет право на практическую медицинскую или фармацевтическую деятельность.

Кстати, врачи, выехавшие из РТ для участия в российской программе «Земский доктор», указывают, что одно из главных условий - это высшее образование с законченной преддипломной или последующей специализацией.

Министерство здравоохранения и соцзащиты населения РТ

«Требования к частным и к государственным учреждениям одинаковы»

- Как часто медицинские работники должны будут сдавать данный экзамен на получение сертификата?

- Данный документ выдается сроком не менее чем на пять лет, после истечения этого периода пройти процедуру нужно вновь, чтобы подтвердить право на практическую медицинскую деятельность.

- Существуют ли какие-либо ограничения в получении данного сертификата?

- Выпускники медицинских учебных заведений освобождены от экзамена сроком на пять лет.

- Сколько медработников примут участие в сертификации на первом этапе?

- В стране насчитывается 17745 врачей и 45881 средний медицинский работник. Обеспечить за год прохождение сертификации всеми – это физически невозможно, поэтому этот процесс будет поэтапным, и его должны пройти сотрудники как государственных, так и частных медучреждений.

- В 2008 году лицензия, разрешение на частную меддеятельность и сертификат выдавались одновременно. В чем была необходимость новшества? В чем причина принятия решения по закрытию частных клиник при отсутствии сертификатов у медработников?

- Это не так. Требования к частным и к государственным учреждениям одинаковы. Лицензия и сертификат - разные вещи. Лицензия выдается юридическому лицу, в вашем случае частной клинике, в которой работают 15 медработников. На каждого из них не выдается же лицензия, каждый из них должен иметь сертификат. При переходе на работу в другую клинику он на основании своего сертификата может работать в другом месте.

- Для участия в сертификации специалисту нужно иметь определенную категорию и документ о прохождении курсов усовершенствования, это требование Минздрава, но медработникам в связи с отсутствием мест, отсутствием преподавателей и прочего прием на курсы закрыт. И что делать?

- Таджикский институт последипломной подготовки медицинских кадров Минздрава и соцзащиты РТ имеет свой утвержденный учебно-производственный план подготовки специалистов здравоохранения по программам дополнительного профессионального образования на 2015-2017 годы. Группы набираются по этому графику…

Сертификаты выдаются бесплатно!

- Сколько стоит сертификат? Почему в разных городах и районах с медработников просят уплатить различные суммы? Насколько это законно?

- Сертификат абсолютно бесплатный. Законом не предусматривается никакая плата. Если есть такие случаи, то эти люди могут обратиться к нам; если не доверяют нам, то по фактам пусть обращаются в правоохранительные органы.

- На каком основании Минздрав требует перевода документов, диплома об образовании, полученного до 1991 года, и его нотариального заверения?

- Распоряжением министра здравоохранения и соцзащиты населения, зарегистрированным в Минюсте, определены условия и порядок выдачи сертификата специалиста, дающего право на занятие медицинской деятельностью.

Для получения сертификата специалиста, дающего право на занятие медицинской деятельностью, медработники обращаются с заявлением в Комиссию и предоставляют наряду с копиями документов, удостоверяющих личность, нотариально заваренную копию диплома о среднем или высшем профессиональном медицинском образовании с вкладышем. А также копии документов о последипломном медицинском образовании (интернатура, ординатура, магистратура, резидентура, первичная специализация или повышение квалификации), нотариально заверенную копию трудовой книжки и информацию о медицинской деятельности (если есть стаж работы).

Почти такой же порядок и требования есть и в других странах, например в России. С начала этого года, кстати, российская система здравоохранения начала поэтапный десятилетний переход от системы сертификации к аккредитации. В начале года на очередной коллегии при Минздраве будут подведены итоги и будут внесены определенные коррективы.

- Какие изменения вы считаете нужным предложить?

- Думаю, что выпускникам местных учебных заведений нужно заверять документы об образовании не нотариально, а в кадровых подразделениях лечебных учреждений по месту работы. У нас есть специалисты, которые проходили определенные курсы в РФ, и есть необходимость учета отличия часов по повышению квалификации в Таджикистане и России. По некоторым специальностям в РФ предусмотрен 71 час, у нас - 144, или наоборот. Ну и некоторые другие моменты…