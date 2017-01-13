Новый посол Франции в Таджикистане Ясмин Гуедар поделилась с журналистами планами относительно своей миссии в Таджикистане. По ее словам, основной ее целью является развитие политического, экономического и культурного сотрудничества.

По ее словам, 27 января при содействии Движения независимых компаний во Франции будет организована встреча посла с компаниями, которые интересуются Таджикистаном. На данный момент таких компаний 20.

«Эти компании работают в различных отраслях. Моей целью является сотрудничество в области транспорта, инфраструктуры, здравоохранения, сельского хозяйство, промышленности, борьбы с наркотрафиком. Таким образом, мне придется этим деловым кругам представить Таджикистан. Также я затрону область туризма, у Франции большой опыт, и она может поделиться этим опытом с Таджикистаном», - отметила дипломат.

Касаясь области туризма, посол Франции отметил, что встречаясь с предпринимателями, она непременно передаст им слова президента Таджикистана Эмомали Рахмона в области налогообложения. «Если я правильно поняла, то в своем послании парламенту президент Рахмон отметил, что инвесторы, которые будут вкладывать средства в сферу туризма, будут освобождены от налогов и таможенных пошлин в течении пяти лет. Эта информация очень важна. Я буду затрагивать тему налогов обязательно но с позитивной точки зрения», - отметила она.

В целом, по мнению посла, из-за экономической ситуации, предприниматели Франции ограничили площадь деятельности.

«Наша роль, как послов, заключается в том, чтобы мы привлекли внимание компаний в Таджикистан. Мы не должны упустить эту часть нашей миссии, под предлогом, что Центральная Азия является зоной влияния Китая и России», - говорит Я. Гуедар.

Посол Франции также коснулась проблем коррупции и налогов в Таджикистане. В качестве примера она привела компанию Тотал и Ашан, которые столкнулись с проблемами в стране.

"Когда французские компании сталкиваются с проблемами в Таджикистане, моя роль, как посла, откровенно обсудить эти вопросы с таджикскими властями. В качестве посла моя роль также затронуть тему налогообложения. Не вникая детально в этот вопрос, необходимо также говорить о коррупции, которая существует в стране. Моя миссия - защитить французские компании», - говорит она.

Посол отметила, что в ее обязанности включается оповещение французских компаний о том, что у них могут быть проблемы с налогообложением и коррупцией. «На встрече с министром экономики и развития я затрагивала эти темы и говорила, что пока есть проблемы, я буду открыто говорить об этом французским предпринимателям. Не будем скрывать, что когда предприниматель приезжает в другую страну, ему стоит дорого, чтобы инвестировать. Он вкладывается много, перед тем как приобретать. Такие страны, как Таджикистан, которые нуждаются в инвесторах, и заинтересованы в привлечении инвестиций, должны хорошо относиться к инвесторам. У нас много компаний, у которых огромный опыт работы в отраслях, которым нуждается Таджикистан. Но если они приезжают в страну, то не для потери своих денег», - говорит она.

При этом, посол рассказала, что в декабре прошлого года впервые между Таджикистаном и Францией прошли политические консультации с участием зампредседателя МИД Музафара Хусейнзода в Париже. «В рамках 25-летия установления дипломатических отношений было бы целесообразно, чтобы французский министр иностранных дел встретился со своим таджикской коллегой. И мы хотели до выборов пригласить Сироджиддина Аслова в Париж», - говорит она

Также по ее словам, сенат Франции хочет организовать встречу с дипломатами пяти стран ЦА, для того, чтобы затронуть вопрос экономического развития.

Касаясь области культуры посол отметила, что во время своей деятельности будет опираться на культурный центр "Бактрия" для развития культурного сотрудничества. «Я бы хотела, чтобы французское посольство стало местом, где будет проходить обмен культурой. При помощи "Бактрии", я хотела бы встречаться с музыкантами, художниками, предложить музыкантам свой дом, чтобы они могли играть свою музыку, и одолжить свои стены художникам".

"Мои стены пустые, они ждут таджикских художников", - заявила Ясмин Гуедар.